https://ria.ru/20241007/hezbolly-1976795939.html

"Хезболла" продолжает контролировать ситуацию на юге Ливана

"Хезболла" продолжает контролировать ситуацию на юге Ливана - РИА Новости, 07.10.2024

"Хезболла" продолжает контролировать ситуацию на юге Ливана

Движение "Хезболлах" продолжает контролировать ситуацию на юге Ливана, Израиль несет все больше потерь, заявил депутат ливанского парламента Амин Шерри,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:42

2024-10-07T15:42

2024-10-07T15:43

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Движение "Хезболлах" продолжает контролировать ситуацию на юге Ливана, Израиль несет все больше потерь, заявил депутат ливанского парламента Амин Шерри, представляющий движение. "Израильский противник не может добиться каких-либо достижений с географической точки зрения. Он несет все больше потерь в лице погибших и раненых. Мы, сопротивление, продолжаем контролировать ситуацию на юге Ливана", - сказал Шерри телеканалу RT Arabic. Он отметил, что "Хезболлах" продолжает ежедневно запускать ракеты по Верхней и Нижней Галилее на севере Израиля. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/izrail-1976760480.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, rt arabic, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024