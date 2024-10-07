https://ria.ru/20241007/gvozdi-1976697850.html

Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди

Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди - РИА Новости, 07.10.2024

Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди

Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова назвала в интервью РБК нецелесообразным производить гвозди только внутри России. "<…> В Китае два завода... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:13

2024-10-07T10:13

2024-10-07T10:15

экономика

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова назвала в интервью РБК нецелесообразным производить гвозди только внутри России. "<…> В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос", — сказала она. Фытова добавила, производство гвоздей в России не развивалось, как так дешевле было купить их в соседней стране. По ее словам, в 90-х несколько производств закрылись, а у других устарело оборудование. Вместе с тем, она отметила, что в ассортименте торговой сети около 72 процентов товаров произведено внутри страны, но достаточно большое количество товаров все еще импортируют.

https://ria.ru/20240723/mishustin-1961369570.html

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экономика, россия