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Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди - РИА Новости, 07.10.2024
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10:13 07.10.2024 (обновлено: 10:15 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/gvozdi-1976697850.html
Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди
Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди - РИА Новости, 07.10.2024
Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди
Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова назвала в интервью РБК нецелесообразным производить гвозди только внутри России. "<…> В Китае два завода... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:13
2024-10-07T10:15
экономика
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова назвала в интервью РБК нецелесообразным производить гвозди только внутри России. "&lt;…&gt; В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос", — сказала она. Фытова добавила, производство гвоздей в России не развивалось, как так дешевле было купить их в соседней стране. По ее словам, в 90-х несколько производств закрылись, а у других устарело оборудование. Вместе с тем, она отметила, что в ассортименте торговой сети около 72 процентов товаров произведено внутри страны, но достаточно большое количество товаров все еще импортируют.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди

РБК: глава "Лемана про" Фытова объяснила импорт гвоздей целесообразностью

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова
Исполнительный директор Лемана ПРО Марина Фытова - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова назвала в интервью РБК нецелесообразным производить гвозди только внутри России.

"<…> В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос", — сказала она.

Фытова добавила, производство гвоздей в России не развивалось, как так дешевле было купить их в соседней стране. По ее словам, в 90-х несколько производств закрылись, а у других устарело оборудование.

Вместе с тем, она отметила, что в ассортименте торговой сети около 72 процентов товаров произведено внутри страны, но достаточно большое количество товаров все еще импортируют.
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