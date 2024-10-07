Глава "Лемана ПРО" объяснила, почему Россия импортирует гвозди
РБК: глава "Лемана про" Фытова объяснила импорт гвоздей целесообразностью
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова
Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Исполнительный директор "Лемана ПРО" Марина Фытова назвала в интервью РБК нецелесообразным производить гвозди только внутри России.
"<…> В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос", — сказала она.
Фытова добавила, производство гвоздей в России не развивалось, как так дешевле было купить их в соседней стране. По ее словам, в 90-х несколько производств закрылись, а у других устарело оборудование.
Вместе с тем, она отметила, что в ассортименте торговой сети около 72 процентов товаров произведено внутри страны, но достаточно большое количество товаров все еще импортируют.
"<…> В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос", — сказала она.
Фытова добавила, производство гвоздей в России не развивалось, как так дешевле было купить их в соседней стране. По ее словам, в 90-х несколько производств закрылись, а у других устарело оборудование.
Вместе с тем, она отметила, что в ассортименте торговой сети около 72 процентов товаров произведено внутри страны, но достаточно большое количество товаров все еще импортируют.