Блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление
Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление
© Фото опубликовано Егором ГузенкоЕгор Гузенко
© Фото опубликовано Егором Гузенко
Егор Гузенко. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости. Блогер Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" при задержании оказал сопротивление, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"На прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление. Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать", - сказал Владимиров.
В субботу Гузенко опубликовал в своем Telegram-канале новость о своем задержании в ставропольском Новопавловске. Официальных комментариев от регионального ГУ МВД не поступало. В сети завирусилась новость об убийстве блогера, которую опровергли в официальном Telegram-канале МВД России. В понедельник Кировский районный суд заключил блогера под стражу на 2 месяца, его задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). В суде также отметили, что Гузенко находится в федеральном розыске по статье о хулиганстве.