https://ria.ru/20241007/guzenko--1976862696.html

Блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление

Блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление - РИА Новости, 07.10.2024

Блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление

Блогер Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" при задержании оказал сопротивление, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:51

2024-10-07T23:51

2024-10-07T23:51

происшествия

россия

ставропольский край

новопавловск

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 7 окт - РИА Новости. Блогер Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" при задержании оказал сопротивление, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "На прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление. Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать", - сказал Владимиров. В субботу Гузенко опубликовал в своем Telegram-канале новость о своем задержании в ставропольском Новопавловске. Официальных комментариев от регионального ГУ МВД не поступало. В сети завирусилась новость об убийстве блогера, которую опровергли в официальном Telegram-канале МВД России. В понедельник Кировский районный суд заключил блогера под стражу на 2 месяца, его задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). В суде также отметили, что Гузенко находится в федеральном розыске по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html

россия

ставропольский край

новопавловск

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происшествия, россия, ставропольский край, новопавловск, владимир владимиров