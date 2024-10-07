https://ria.ru/20241007/gubernator-1976674945.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 07.10.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:19

2024-10-07T06:19

2024-10-07T06:23

брянская область

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e5984b52a9b6cd887ac3dad8811bed.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, александр богомаз