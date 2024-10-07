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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 07.10.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:19
2024-10-07T06:19
2024-10-07T06:23
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
александр богомаз
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа