https://ria.ru/20241007/gruziya-1976702591.html

Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии

Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии - РИА Новости, 07.10.2024

Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" намерена снова запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, заявил журналистам спикер парламента... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:17

2024-10-07T10:17

2024-10-07T12:16

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" намерена снова запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили."Парламентское большинство приняло решение возобновить процедуру импичмента", — сказал он, отметив, что депутаты обратятся в Конституционный суд еще до парламентских выборов.По словам Папуашвили, "Грузинская мечта" пошла на этот шаг из-за зарубежных визитов Зурабишвили, которые та продолжает совершать без согласия премьер-министра. Спикер парламента подчеркнул, что, хотя срок полномочий Зурабишвили истекает в этом году, важно, чтобы она стала не бывшим президентом, а отрешенным путем импичмента. "Она превратилась в рецидивистку по нарушениям конституции. Первое нарушение, это, безусловно, ее зарубежные визиты. Второе — это то, что она вновь не назначает послов", — добавил он.При этом спикер выразил уверенность, что по итогам выборов 26 октября "Грузинская мечта" получит конституционное большинство и доведет процедуру импичмента президента до конца на первом же заседании новоизбранного парламента.Не согласованные с правительством зарубежные визиты стали причиной конфликта между Зурабишвили и правящей партией. В прошлом году "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием импичмента президента, и в октябре тот признал Зурабишвили нарушившей закон. Но импичмент не состоялся из-за нехватки голосов в парламенте. Несмотря на решение суда, Зурабишвили продолжает ездить за границу без согласия главы правительства.

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

https://ria.ru/20240930/gruziya-1975106888.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили