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Гречка — все, что нужно знать о продукте - РИА Новости, 07.10.2024
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16:26 07.10.2024
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Гречка — все, что нужно знать о продукте
Гречка — все, что нужно знать о продукте - РИА Новости, 07.10.2024
Гречка — все, что нужно знать о продукте
Гречка — крупа родом из Индии, в наше время одна из самых популярных в России. О пользе, способах приготовления и вреде — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:26
2024-10-07T16:26
еда
россия
гречневая крупа
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гречка — крупа родом из Индии, в наше время одна из самых популярных в России. О пользе, способах приготовления и вреде — в материале РИА Новости.Почему гречка?Семена гречихи обыкновенной называли на Руси "греческой крупой", так как они была завезены предположительно из Греции. В результате в народе название сократили до слова "гречка".Принято считать, что изначально растение стали культивировать в Индии и Непале. Первые упоминания о выращивании гречихи на этих землях появились 4 тысячи лет назад. После этого гречка распространилась по всей Азии и Ближнему Востоку. В Европу семена попали примерно в 16 веке. В каждом государстве ей давали свое названием. В Италии и Греции именовали "турецким зерном", во Франции и Португалии – "арабским", в Германии - "языческим".Гречиха – растение капризное, требует определенного теплового и водного режима. Посевные работы стартуют в середине мая при обязательной температуре воздуха не менее +10 градусов. Растет гречка, формируя бело-розовые цветы и зеленые листья в форме треугольников на тонком стебле.В чем польза гречки?Одной из самых насыщенных белками круп принято считать именно гречневую. Ее опережает только горох. - Белки семян этого растения богаты аминокислотам: лизином, триптофаном. Они нужны для синтеза собственных белков в организме. Поэтому гречка так важна для вегетарианцев. Она выступает частичной заменой мяса, - рассказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Наталия Хлюстова.В состав семян гречихи входит много клетчатки. Она дает долгое чувство насыщения. При запорах - помогает улучшить пищеварение и улучшить перистальтику. Однако употребление гречки в большом количестве вызывает обратный эффект, отмечает медик.Также известно, что крупа содержит холин - витамин группы В, необходимый для правильной работы нервной системы. Немало в гречихе и других витаминов группы В, а также жирорастворимые витамины Е и К, которые всасываются только вместе с жирами, поясняет специалист.Некоторые ученые видят пользу гречневой крупы и для профилактики онкологических заболеваний. В ней имеется высокая концентрация флавоноидов, которые препятствуют размножению раковых клеток.Гречка является аллергеном средней категории. Негативная реакция организма на эту крупу – сыпь, кашель, диарея, насморк - может появиться внезапно как у взрослого человека, так и у ребенка. В таком случае семена гречихи необходимо исключить из рациона.При умеренном потреблении и отсутствии аллергии гречневая крупа не принесет никакого вреда организму.Гречка и долголетиеКак отмечает Наталья Хлюстова, учеными доказано, что диета с включением семян гречихи оказывает положительное влияние на организм человека.- При регулярном питании гречкой растет уровень сиртуина1 (SIRT1). Он известен как "белок долголетия", - разъясняет диетолог.Сиртуины - это семейство белков, которые участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе, регулируя механизмы старения. По словам ученых, высокий уровень такого белка замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма. Кроме того, в крупе содержится много витаминов группы B, способствующих здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем.Как правильно готовить гречку?Гречневая каша получается рассыпчатой практически всегда, так как при варке не выделяет крахмал. Однако иногда семена все же слипаются. Чтобы этого не произошло, соотношение гречки и воды должно быть один к двум.Вот рецепт, следуя которому можно получить отварную гречку крупинка к крупинке. Ингредиенты:- гречневая крупа – 1 стакан; - вода – 2 стакана; - соль – по вкусу.Приготовление:вскипятить воду в кастрюле и всыпать в нее промытую гречку и соль. После закипания пламя уменьшить до среднего, накрыть емкость крышкой и томить около 15 минут. В процессе варки поднимать крышку и помешивать кашу нельзя. В конце опять увеличить огонь, чтобы вся лишняя вода испарилась.В процессе приготовления объем гречки увеличивается примерно в 5 раз.Чтобы сохранить максимум полезных веществ, гречку можно запаривать. Для этого нужно в таком же соотношении залить крупу кипящей водой в кастрюле или термосе, закрыть крышкой, и спустя 5 часов каша будет готова к употреблению.Сколько КБЖУ в 100 граммах вареной и сырой гречкиВ 100 граммах сырой гречневой крупы содержится:- 329.00 килокалорий;- 12.60 г белков;- 2.60 г жиров;- 68.00 г углеводов.В 100 граммах вареной гречки содержится:- 88.8 килокалорий;- 3.6 г белков;- 0.9 г жиров;- 17.6 г углеводов.
https://rsport.ria.ru/20200809/1575538666.html
https://rsport.ria.ru/20200721/1574645569.html
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еда, россия, гречневая крупа
Еда, Россия, Гречневая крупа

Гречка — все, что нужно знать о продукте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гречка — крупа родом из Индии, в наше время одна из самых популярных в России. О пользе, способах приготовления и вреде — в материале РИА Новости.

Почему гречка?

Семена гречихи обыкновенной называли на Руси "греческой крупой", так как они была завезены предположительно из Греции. В результате в народе название сократили до слова "гречка".
Принято считать, что изначально растение стали культивировать в Индии и Непале. Первые упоминания о выращивании гречихи на этих землях появились 4 тысячи лет назад. После этого гречка распространилась по всей Азии и Ближнему Востоку. В Европу семена попали примерно в 16 веке.
В каждом государстве ей давали свое названием. В Италии и Греции именовали "турецким зерном", во Франции и Португалии – "арабским", в Германии - "языческим".
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Гречиха – растение капризное, требует определенного теплового и водного режима. Посевные работы стартуют в середине мая при обязательной температуре воздуха не менее +10 градусов. Растет гречка, формируя бело-розовые цветы и зеленые листья в форме треугольников на тонком стебле.

В чем польза гречки?

Одной из самых насыщенных белками круп принято считать именно гречневую. Ее опережает только горох.
- Белки семян этого растения богаты аминокислотам: лизином, триптофаном. Они нужны для синтеза собственных белков в организме. Поэтому гречка так важна для вегетарианцев. Она выступает частичной заменой мяса, - рассказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Наталия Хлюстова.
В состав семян гречихи входит много клетчатки. Она дает долгое чувство насыщения. При запорах - помогает улучшить пищеварение и улучшить перистальтику. Однако употребление гречки в большом количестве вызывает обратный эффект, отмечает медик.
Также известно, что крупа содержит холин - витамин группы В, необходимый для правильной работы нервной системы. Немало в гречихе и других витаминов группы В, а также жирорастворимые витамины Е и К, которые всасываются только вместе с жирами, поясняет специалист.
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Некоторые ученые видят пользу гречневой крупы и для профилактики онкологических заболеваний. В ней имеется высокая концентрация флавоноидов, которые препятствуют размножению раковых клеток.
Гречка является аллергеном средней категории. Негативная реакция организма на эту крупу – сыпь, кашель, диарея, насморк - может появиться внезапно как у взрослого человека, так и у ребенка. В таком случае семена гречихи необходимо исключить из рациона.
При умеренном потреблении и отсутствии аллергии гречневая крупа не принесет никакого вреда организму.

Гречка и долголетие

Как отмечает Наталья Хлюстова, учеными доказано, что диета с включением семян гречихи оказывает положительное влияние на организм человека.
- При регулярном питании гречкой растет уровень сиртуина1 (SIRT1). Он известен как "белок долголетия", - разъясняет диетолог.
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Сиртуины - это семейство белков, которые участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе, регулируя механизмы старения. По словам ученых, высокий уровень такого белка замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма.
Кроме того, в крупе содержится много витаминов группы B, способствующих здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем.

Как правильно готовить гречку?

Гречневая каша получается рассыпчатой практически всегда, так как при варке не выделяет крахмал. Однако иногда семена все же слипаются. Чтобы этого не произошло, соотношение гречки и воды должно быть один к двум.
Вот рецепт, следуя которому можно получить отварную гречку крупинка к крупинке.
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 1 стакан;
- вода – 2 стакана;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
вскипятить воду в кастрюле и всыпать в нее промытую гречку и соль. После закипания пламя уменьшить до среднего, накрыть емкость крышкой и томить около 15 минут. В процессе варки поднимать крышку и помешивать кашу нельзя. В конце опять увеличить огонь, чтобы вся лишняя вода испарилась.
В процессе приготовления объем гречки увеличивается примерно в 5 раз.
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Чтобы сохранить максимум полезных веществ, гречку можно запаривать. Для этого нужно в таком же соотношении залить крупу кипящей водой в кастрюле или термосе, закрыть крышкой, и спустя 5 часов каша будет готова к употреблению.

Сколько КБЖУ в 100 граммах вареной и сырой гречки

В 100 граммах сырой гречневой крупы содержится:
- 329.00 килокалорий;
- 12.60 г белков;
- 2.60 г жиров;
- 68.00 г углеводов.
В 100 граммах вареной гречки содержится:
- 88.8 килокалорий;
- 3.6 г белков;
- 0.9 г жиров;
- 17.6 г углеводов.
 
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