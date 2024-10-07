https://ria.ru/20241007/gran-1976397694.html

"За гранью разумного". Киев долго шел к этому

"За гранью разумного". Киев долго шел к этому - РИА Новости, 07.10.2024

"За гранью разумного". Киев долго шел к этому

Власти Украины в шаге от того, чтобы дать добро на мобилизацию священников. Прецедентов уже немало. В первую очередь на фронт хотят отправить "промосковскую"... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины в шаге от того, чтобы дать добро на мобилизацию священников. Прецедентов уже немало. В первую очередь на фронт хотят отправить "промосковскую" УПЦ. О том, как это происходит на практике, — в материале РИА Новости.Без разбораПротоиерей Иоанн Полищук целый год служил в приходах УПЦ в Германии. И наконец вернулся домой. Однако на родной Тернопольщине ждали незваные гости — сотрудники местного ТЦК (территориального центра комплектования). Сначала священника доставили в военкомат "для уточнения документов".Затем неожиданно направили на военно-врачебную комиссию. А после командировали на полигон в Ужгороде. По иронии судьбы ни один из эскулапов не смог помочь протоиерею, которому во время освидетельствования стало плохо."У батюшки очень поднялось давление, но "воины" не стали возиться с ним и применили силу. Ему было отказано в медицинской помощи, в которой он крайне нуждался! В каком состоянии отец Иоанн сейчас — никому неизвестно", — написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Артем Дмитрук, который первым сообщил о случившемся.История повторилась на следующий день, только уже в Закарпатье. Клирика Хустской епархии протоиерея Василия Росоху забрали в ТЦК. Позже его жена опубликовала у себя в Facebook* короткий пост: "Был направлен в Ровно. Прошу молитв…"Облавы на духовенство — пока еще не норма. Но, к сожалению, дело к этому идет. Уже упомянутая Хустская область стала абсолютным антилидером: на фронте сейчас четыре здешних клирика. Первых отправили в марте — сначала отца-казначея, затем епархиального секретаря.У обоих были законные основания для брони. Один — многодетный отец — услышал, что подлежит мобилизации без всяких обсуждений. Другого — с целым букетом хронических заболеваний — вызвали на допрос в полицию. А по выходе из отделения неизвестные в балаклавах напали на него и увезли в неизвестном направлении.Позже выяснилось, что священник — в рядах ВСУ. Но где именно — вопрос.В июне пришла очередь протодиакона Владимира Петровция — келейника митрополита Хустского и Виноградовского Марка. Его в срочном порядке отправили воевать, но из части он исчез. Нашелся лишь несколько дней назад: как оказалось, скрывался где-то в Закарпатье.Правоохранители посчитали, что "косить" ему помогали родственные связи. Дело в том, что Владимир — племянник митрополита Марка. Сейчас протодиакон под стражей без права внесения залога. За уклонение ему грозит до 12 лет тюрьмы.Умение наводить мостыБывали и случаи со счастливым финалом. В конце сентября протоиерей Степан Розман приехал из Одесской в Тернопольскую область. Хоронить отца, повидаться с братом — тоже протоиереем.Хустский ТЦК работал как часы: cразу после богослужения забрал обоих. А дальше — по старой схеме: документы, медосвидетельствование, отправка.Однако самоуправство спровоцировало волну народного гнева. Ближе к вечеру здание военкомата окружили прихожане и неравнодушные к судьбе священников. Чиновникам пришлось отступить: протоиереев отпустили. Правда, повестки "на будущее" все же вручили.Разумеется, не во всех областях дела обстоят так же плохо. Например, архиепископ Ровенский Пимен (Воят) сумел выстроить отношения с местной администрацией и военным руководством. Во-первых, наладил постоянную пастырскую работу в госпиталях и больницах, где много верующих УПЦ. Во-вторых, урегулировал некоторые юридические вопросы.Как результат — в Ровно и других городах не встретишь случаев "бусификации" священников, а сами они могут беспрепятственно передвигаться по стране.Радикально противоположная ситуация в соседней Волынской епархии. У местного митрополита с военными конструктивного диалога не получилось. В итоге приходы пустеют, а епархиальное руководство ничего не может поделать. Ведь даже пропустить в здание ТЦК адвоката — целая проблема.От теории к практикеВо многом ситуация зависит от органов местного самоуправления — как чиновники региона относятся к "промосковским попам" из УПЦ. Но и на общегосударственном уровне приняли несколько мер, которые увеличили для клириков риски быть отправленными на фронт.В мае комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обсуждал возможность предоставления отсрочки и брони для священнослужителей. Однако вскоре вступил в силу закон об усилении мобилизации. И о поправке быстро забыли.Вместо нее кабмин внес изменения в "Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности". Теперь "аффилированная с Москвой" Украинская церковь по закону не может осуществлять свой пастырский долг. А ведь немалое число солдат ВСУ — верующие канонической УПЦ.Позже правительство все же решило вынести церковный вопрос в отдельное постановление. Предполагался следующий алгоритм: религиозные организации составляют списки тех, кому нужно предоставить бронь, а Госслужба по этнополитике (ГЭСС) передает их на утверждение в Минобороны. Только вот документ до сих пор в подвешенном состоянии где-то в кулуарах профильных комитетов.Официальной же отсрочки только потому, что гражданин — епископ или священник, нет. Отказаться от исполнения своих обязанностей по религиозным убеждениям, согласно Конституции Украины, не имеет права никто. В то же время, если военная служба противоречит верованиям, есть вариант перевестись на небоевую должность.Для духовенства УПЦ это замкнутый круг. Брать в руки оружие они не могут. Исполнять пастырские обязанности — тоже.Последний гвоздь в крышку гроба церковного вопроса украинские власти забили совсем недавно. В конце августа Верховная рада окончательно приняла закон о запрете Украинской церкви. В силу он вступил месяц спустя.Решать, кто экстремист, а кто нет, отныне будет ГЭСС. В отношении УПЦ у ведомства уже давно есть заготовленный ответ: "экспертиза" о ее аффилированности с Московским патриархатом и жесткое требование разорвать канонические связи. Последнее в нынешних условиях сделать очень трудно.Выходит, чиновники могут спокойно реализовать план, о котором некоторые СМИ писали еще летом: максимально затягивать с бронью для священников, а позже вопрос отпадет сам собой. "Промосковская" УПЦ станет организацией, "угрожающей нацбезопасности", ее юридически ликвидируют, духовенство отправят воевать как простых граждан. И похоже, жуткая теория постепенно становится практикой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, ровно, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины, аналитика - религия и мировоззрение