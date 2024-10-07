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Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки - РИА Новости, 07.10.2024
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05:33 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/gosduma-1976673424.html
Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки
Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки - РИА Новости, 07.10.2024
Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки
Госдума в осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина начнет обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:33
2024-10-07T05:33
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
ипотека
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госдума в осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина начнет обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки", - сказал он. Аксаков отметил, что в первую очередь, это касается тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство - как жилое и инфраструктурное, так и промышленное. "По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ", - добавил депутат. По его словам, в стране есть проблемы с кадрами. "Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", - отметил Аксаков, добавив, что это могут быть очень адресные точечные, программы, без массового использования. "Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики. Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт", - заключил он.
https://ria.ru/20241007/ipoteka-1976449256.html
https://ria.ru/20241003/stavka-1976063113.html
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экономика, анатолий аксаков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), ипотека
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ипотека
Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки

Аксаков: ГД в осеннюю сессию обсудит предложения по новым программам ипотеки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госдума в осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина начнет обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки", - сказал он.
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Аксаков отметил, что в первую очередь, это касается тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство - как жилое и инфраструктурное, так и промышленное.
"По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ", - добавил депутат.
По его словам, в стране есть проблемы с кадрами. "Стране нужны айтишники, и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья", - отметил Аксаков, добавив, что это могут быть очень адресные точечные, программы, без массового использования.
"Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики. Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт", - заключил он.
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ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Ипотека
 
 
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