https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела

Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 07.10.2024

Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела

Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:48

2024-10-07T16:48

2024-10-07T16:48

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены фильтровальная станция №2 и резервная насосная станция", - говорится в сообщении мэра. Мэр также сообщил, что вследствие украинского обстрела обесточен "квартал 245". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 15.55 выпустили по Центрально-Городскому району четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия