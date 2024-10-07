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Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 07.10.2024
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:48
2024-10-07T16:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены фильтровальная станция №2 и резервная насосная станция", - говорится в сообщении мэра. Мэр также сообщил, что вследствие украинского обстрела обесточен "квартал 245". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 15.55 выпустили по Центрально-Городскому району четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела

Приходько: из-за обстрела Горловки обесточены фильтровальная и насосная станции

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены фильтровальная станция №2 и резервная насосная станция", - говорится в сообщении мэра.
Мэр также сообщил, что вследствие украинского обстрела обесточен "квартал 245".
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 15.55 выпустили по Центрально-Городскому району четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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