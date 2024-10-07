https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела - РИА Новости, 07.10.2024
Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:48
2024-10-07T16:48
2024-10-07T16:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Фильтровая и резервная насосная станции обесточены в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены фильтровальная станция №2 и резервная насосная станция", - говорится в сообщении мэра. Мэр также сообщил, что вследствие украинского обстрела обесточен "квартал 245". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 15.55 выпустили по Центрально-Городскому району четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
Приходько: из-за обстрела Горловки обесточены фильтровальная и насосная станции