https://ria.ru/20241007/gladkov-1976776461.html

Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО

Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО - РИА Новости, 07.10.2024

Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести новую меру поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника для пострадавших социально... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:29

2024-10-07T14:29

2024-10-07T14:29

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858527_0:352:2000:1477_1920x0_80_0_0_37aca9bf37519c67341211ff5b030b5f.jpg

БЕЛГОРОД, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести новую меру поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника для пострадавших социально ориентированных НКО в приграничье, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства обсудили введение дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях муниципальных образований области по отраслям. Так, по поручению губернатора Гладкова минэкономразвития Белгородской области разработало дополнительные меры поддержки для социально ориентированных некоммерческих предприятий Белгородской области. "Пострадавшим социально ориентированным НКО предлагается возместить часть затрат на оплату труда работников. Это коснется более 3,1 тысячи человек", - говорится в сообщении. По данным регионального правительства, в общей сложности в регионе сегодня насчитывается порядка 700 таких социально ориентированных НКО, из которых 312 находятся на территории приграничных муниципалитетов, они являются наиболее пострадавшими из-за обстрелов со стороны ВСУ. Таким пострадавшим социально ориентированным НКО предлагается возместить часть затрат на оплату труда работников. "В случае принятия решения о предоставлении такой государственной поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника, организации на территории Грайворонского и Шебекинского округов и еще 14 населенных пунктов Белгорода и Белгородского района, в общей сложности для них объем поддержки составит порядка 184 миллиона рублей", - доложил врио министра экономического развития и промышленности области Максим Гусев. Он пояснил, что проект соответствующего нормативно-правового акта подготовлен, необходимо отправить его на согласование "Данное предложение я предлагаю принять. Поручение минфину Белгородской области – до конца октября нужно принять нормативно-правовой акт, а в ноябре-декабре эту выплату уже произвести. Источник у нас один - областные средства", - обозначил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241006/sotssfera-1976423023.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, белгород, белгородский район