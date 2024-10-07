Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:29 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/gladkov-1976776461.html
Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО
Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО - РИА Новости, 07.10.2024
Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести новую меру поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника для пострадавших социально... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:29
2024-10-07T14:29
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858527_0:352:2000:1477_1920x0_80_0_0_37aca9bf37519c67341211ff5b030b5f.jpg
БЕЛГОРОД, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести новую меру поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника для пострадавших социально ориентированных НКО в приграничье, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства обсудили введение дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях муниципальных образований области по отраслям. Так, по поручению губернатора Гладкова минэкономразвития Белгородской области разработало дополнительные меры поддержки для социально ориентированных некоммерческих предприятий Белгородской области. "Пострадавшим социально ориентированным НКО предлагается возместить часть затрат на оплату труда работников. Это коснется более 3,1 тысячи человек", - говорится в сообщении. По данным регионального правительства, в общей сложности в регионе сегодня насчитывается порядка 700 таких социально ориентированных НКО, из которых 312 находятся на территории приграничных муниципалитетов, они являются наиболее пострадавшими из-за обстрелов со стороны ВСУ. Таким пострадавшим социально ориентированным НКО предлагается возместить часть затрат на оплату труда работников. "В случае принятия решения о предоставлении такой государственной поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника, организации на территории Грайворонского и Шебекинского округов и еще 14 населенных пунктов Белгорода и Белгородского района, в общей сложности для них объем поддержки составит порядка 184 миллиона рублей", - доложил врио министра экономического развития и промышленности области Максим Гусев. Он пояснил, что проект соответствующего нормативно-правового акта подготовлен, необходимо отправить его на согласование "Данное предложение я предлагаю принять. Поручение минфину Белгородской области – до конца октября нужно принять нормативно-правовой акт, а в ноябре-декабре эту выплату уже произвести. Источник у нас один - областные средства", - обозначил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241006/sotssfera-1976423023.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858527_0:164:2000:1664_1920x0_80_0_0_ed7a37cd222f62d7c3a12b22ed362e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгород, белгородский район
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район

Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести новую меру поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника для пострадавших социально ориентированных НКО в приграничье, сообщила пресс-служба правительства региона.
В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства обсудили введение дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях муниципальных образований области по отраслям.
Так, по поручению губернатора Гладкова минэкономразвития Белгородской области разработало дополнительные меры поддержки для социально ориентированных некоммерческих предприятий Белгородской области.
"Пострадавшим социально ориентированным НКО предлагается возместить часть затрат на оплату труда работников. Это коснется более 3,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Голикова высоко оценила развитие социальной сферы Белгородской области
6 октября, 11:00
По данным регионального правительства, в общей сложности в регионе сегодня насчитывается порядка 700 таких социально ориентированных НКО, из которых 312 находятся на территории приграничных муниципалитетов, они являются наиболее пострадавшими из-за обстрелов со стороны ВСУ. Таким пострадавшим социально ориентированным НКО предлагается возместить часть затрат на оплату труда работников.
"В случае принятия решения о предоставлении такой государственной поддержки в размере трех МРОТ на каждого работника, организации на территории Грайворонского и Шебекинского округов и еще 14 населенных пунктов Белгорода и Белгородского района, в общей сложности для них объем поддержки составит порядка 184 миллиона рублей", - доложил врио министра экономического развития и промышленности области Максим Гусев.
Он пояснил, что проект соответствующего нормативно-правового акта подготовлен, необходимо отправить его на согласование
"Данное предложение я предлагаю принять. Поручение минфину Белгородской области – до конца октября нужно принять нормативно-правовой акт, а в ноябре-декабре эту выплату уже произвести. Источник у нас один - областные средства", - обозначил Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала