https://ria.ru/20241007/gilman-1976729265.html
В Воронеже вынесли приговор американцу Гилману
В Воронеже вынесли приговор американцу Гилману - РИА Новости, 07.10.2024
В Воронеже вынесли приговор американцу Гилману
Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против правоохранителей, к семи годам и одному... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:29
2024-10-07T11:29
2024-10-07T12:13
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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против правоохранителей, к семи годам и одному месяцу в колонии строгого режима по совокупности совершённых преступлений, передаёт корреспондент РИА Новости."Окончательно определить Гилману Роберту наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала судья Ирина Сапрыкина.После оглашения приговора Гилман сообщил журналистам, что планирует обжаловать приговор в вышестоящем суде. Кроме того, он, ссылаясь на сотрудников американского посольства, добавил, что во вторник на заседании конгресса будет обсуждаться вопрос о его обмене.Ранее суд по новому уголовному делу в отношении Гилмана заслушал сторону обвинения, показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи. На заседании 9 сентября суд продолжил допрос свидетелей - они подтвердили версию обвинения. Как сообщила в конце заседания судья Ирина Сапрыкина, не допрошены остались трое свидетелей. Их допрос 3 октября не состоялся в связи с командировкой в Херсонскую область. В ходе судебного заседания прошли судебные прения, в рамках которых прокурор попросил суд назначить наказание Гилману в виде девяти лет одного месяца строгого режима.По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру.В той же колонии американец 23 октября "нанёс не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанёс инспектору кулаком правой руки удар в область лица".Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Он заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям.Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.
https://ria.ru/20240802/amerikanets-1963645251.html
https://ria.ru/20240715/sud-1959725251.html
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воронеж, происшествия, сша
Воронеж, Происшествия, США
В Воронеже вынесли приговор американцу Гилману
Гилман получил 7 лет и 1 мес колонии за применение силы против правоохранителей
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана, который неоднократно применял силу против правоохранителей, к семи годам и одному месяцу в колонии строгого режима по совокупности совершённых преступлений, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Окончательно определить Гилману Роберту наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала судья Ирина Сапрыкина.
После оглашения приговора Гилман сообщил журналистам, что планирует обжаловать приговор в вышестоящем суде. Кроме того, он, ссылаясь на сотрудников американского посольства, добавил, что во вторник на заседании конгресса будет обсуждаться вопрос о его обмене.
Ранее суд по новому уголовному делу в отношении Гилмана заслушал сторону обвинения, показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи. На заседании 9 сентября суд продолжил допрос свидетелей - они подтвердили версию обвинения. Как сообщила в конце заседания судья Ирина Сапрыкина, не допрошены остались трое свидетелей. Их допрос 3 октября не состоялся в связи с командировкой в Херсонскую область. В ходе судебного заседания прошли судебные прения, в рамках которых прокурор попросил суд назначить наказание Гилману в виде девяти лет одного месяца строгого режима.
По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру.
В той же колонии американец 23 октября "нанёс не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанёс инспектору кулаком правой руки удар в область лица".
Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Он заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям.
Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.