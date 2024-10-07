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В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/gibel-1976814131.html
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю - РИА Новости, 07.10.2024
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю
Четыре мирных жителя, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 30 сентября по 6 октября из-за нападений украинских войск, еще 45 человек, в том числе трое детей, РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:55
2024-10-07T16:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Четыре мирных жителя, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 30 сентября по 6 октября из-за нападений украинских войск, еще 45 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 30 сентября по 6 октября погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Число пострадавших за указанный период составило 45 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9400 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 661, среди них 951 ребенок.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю

Аппарат омбудсмена ДНР: в республике погибли 4 мирных жителя за неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Четыре мирных жителя, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 30 сентября по 6 октября из-за нападений украинских войск, еще 45 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 30 сентября по 6 октября погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Число пострадавших за указанный период составило 45 человек, в том числе три ребенка.
В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9400 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 661, среди них 951 ребенок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
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