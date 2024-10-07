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В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю - РИА Новости, 07.10.2024
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю
Четыре мирных жителя, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 30 сентября по 6 октября из-за нападений украинских войск, еще 45 человек, в том числе трое детей, РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:55
2024-10-07T16:55
2024-10-07T16:55
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Четыре мирных жителя, включая одного ребенка, погибли в ДНР с 30 сентября по 6 октября из-за нападений украинских войск, еще 45 человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщили в аппарате омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 30 сентября по 6 октября погибли четыре мирных жителя, в том числе один ребенок. Число пострадавших за указанный период составило 45 человек, в том числе три ребенка. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9400 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 661, среди них 951 ребенок.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР погибли четыре мирных жителя за неделю
Аппарат омбудсмена ДНР: в республике погибли 4 мирных жителя за неделю