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Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей - РИА Новости, 07.10.2024
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12:57 07.10.2024 (обновлено: 14:48 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/generaly-1976757112.html
Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей
Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей - РИА Новости, 07.10.2024
Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей
Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, лишились должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:57
2024-10-07T14:48
россия
ставропольский край
ростовская область
сергей филиппов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, лишились должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "От должностей освобождены восемь генералов", — сказал он.Среди них, в частности:Кроме того, уволены руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.
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россия
ставропольский край
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россия, ставропольский край, ростовская область, сергей филиппов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Ставропольский край, Ростовская область, Сергей Филиппов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

Восемь генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от занимаемых должностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, лишились должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"От должностей освобождены восемь генералов", — сказал он.
Среди них, в частности:
  • генерал-майор юстиции Игорь Иванов, руководитель главка СК по Ставропольскому краю;
  • генерал-майор Александр Молчанов, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС;
  • генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, начальник подмосковного управления МЧС.
Кроме того, уволены руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.
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РоссияСтавропольский крайРостовская областьСергей ФилипповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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