https://ria.ru/20241007/generaly-1976757112.html

Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей - РИА Новости, 07.10.2024

Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, лишились должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:57

2024-10-07T12:57

2024-10-07T14:48

россия

ставропольский край

ростовская область

сергей филиппов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, Следственного комитета и ФСИН, лишились должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "От должностей освобождены восемь генералов", — сказал он.Среди них, в частности:Кроме того, уволены руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html

россия

ставропольский край

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ставропольский край, ростовская область, сергей филиппов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество