https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html
В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков"
В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2024
В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков"
В Белом доме сочли оправданным подорвать газопроводы "Северные потоки", чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России, заявил директор... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:34
2024-10-07T15:34
2024-10-07T15:34
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германия
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
северный поток
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Белом доме сочли оправданным подорвать газопроводы "Северные потоки", чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России. В Вашингтоне не были уверены, что им удастся убедить европейцев отказаться от использования крайне выгодных для европейской экономики "Северных потоков", - поэтому трубопроводы были уничтожены", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Текст его речи приведен на сайте СВР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, европа, германия, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, Россия, Европа, Германия, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков"
Нарышкин: США пошли на подрыв "Северных потоков", чтобы оторвать Европу от РФ