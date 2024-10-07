https://ria.ru/20241007/gazoprovody-1976793984.html

В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков"

В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2024

В СВР рассказали, почему США пошли на подрыв "Северных потоков"

В Белом доме сочли оправданным подорвать газопроводы "Северные потоки", чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России, заявил директор... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:34

2024-10-07T15:34

2024-10-07T15:34

в мире

россия

европа

германия

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

северный поток

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Белом доме сочли оправданным подорвать газопроводы "Северные потоки", чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России. В Вашингтоне не были уверены, что им удастся убедить европейцев отказаться от использования крайне выгодных для европейской экономики "Северных потоков", - поэтому трубопроводы были уничтожены", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Текст его речи приведен на сайте СВР.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, германия, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2