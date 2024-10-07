https://ria.ru/20241007/gaza-1976776287.html
В МИД выразили соболезнования родителям погибшего в Газе россиянина
В МИД выразили соболезнования родителям погибшего в Газе россиянина - РИА Новости, 07.10.2024
В МИД выразили соболезнования родителям погибшего в Газе россиянина
Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе беседы, в которой также приняла участие посол Израиля в Москве Симона Гальперин, выразил соболезнования родителям... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:28
2024-10-07T14:28
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе беседы, в которой также приняла участие посол Израиля в Москве Симона Гальперин, выразил соболезнования родителям российского гражданина Александра Лобанова, находившегося в качестве заложника и погибшего на территории сектора Газа, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "В ходе беседы, в которой также приняла участие посол Государства Израиль в Москве Симона Гальперин, от имени руководства МИД России были выражены искренние соболезнования родным и близким Александра Лобанова. При этом было подтверждено, что комплексная работа по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников будет продолжена в контактах со всеми вовлеченными сторонами", - говорится в нём. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html
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в мире, россия, израиль, москва, александр лобанов, михаил богданов, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Израиль, Москва, Александр Лобанов, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В МИД выразили соболезнования родителям погибшего в Газе россиянина
Богданов выразил соболезнования родителям российского заложника Лобанова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе беседы, в которой также приняла участие посол Израиля в Москве Симона Гальперин, выразил соболезнования родителям российского гражданина Александра Лобанова, находившегося в качестве заложника и погибшего на территории сектора Газа, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
"В ходе беседы, в которой также приняла участие посол Государства Израиль в Москве Симона Гальперин, от имени руководства МИД России были выражены искренние соболезнования родным и близким Александра Лобанова. При этом было подтверждено, что комплексная работа по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников будет продолжена в контактах со всеми вовлеченными сторонами", - говорится в нём.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.