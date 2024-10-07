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"Исламский джихад" заявил об обстреле поселений около границы с Газой

"Исламский джихад" заявил об обстреле поселений около границы с Газой - РИА Новости, 07.10.2024

"Исламский джихад" заявил об обстреле поселений около границы с Газой

Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский город Сдерот, кибуц Нир-Ам и ряд... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:51

2024-10-07T13:51

2024-10-07T14:20

в мире

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обстреляли ракетами израильский город Сдерот, кибуц Нир-Ам и ряд поселений около границы с сектором Газа."Мы выпустили ракетные залпы по Сдероту, Нир-Аму и сионистским поселениям около Газы", - говорится в заявлении бригад.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/razvedka-1976644896.html

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в мире, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сдерот, россия, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024