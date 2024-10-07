https://ria.ru/20241007/gaz-1976680079.html

Эксперт оценила ситуацию с ценами на газ в Европе

Эксперт оценила ситуацию с ценами на газ в Европе - РИА Новости, 07.10.2024

Эксперт оценила ситуацию с ценами на газ в Европе

Цены на газ в Европе в ближайшие годы не достигнут рекордных уровней 2022 года в несколько тысяч долларов, но и не опустятся до ковидных 100 долларов, скорее... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:02

2024-10-07T08:02

2024-10-07T08:02

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Цены на газ в Европе в ближайшие годы не достигнут рекордных уровней 2022 года в несколько тысяч долларов, но и не опустятся до ковидных 100 долларов, скорее всего, они будут находиться в интервале 300-400 долларов за тысячу кубометров, такие оценки дала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова. Средняя стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов. В 2021–2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. "Газовые проблемы для Евросоюза есть и, возможно, еще будут с его ценой. Мы понимаем, что она будет точно не как в 2022 году (среднегодовая спотовая цена газа в Европе тогда составляла порядка 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров), но котировки и не опустятся до 100 долларов (в ковидный 2020 год цена составляла 170 долларов за тысячу кубометров)", – отметила Белова. "Скорее всего, они будут находиться в интервале 300-400 долларов", – уточнила она, добавив, что остатки европейской промышленности, а также население и коммунальщики будут в состоянии платить эту цену за газ. Полный текст интервью читайте в Telegram-канале "РИА Новости: экономика" 8 октября в 10.00 мск.

https://ria.ru/20241005/gaz-1976506649.html

https://ria.ru/20240928/spg-1975191863.html

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экономика, европа, газпром