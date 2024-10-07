https://ria.ru/20241007/garbuzov-1976691657.html

Гарбузов: город проведет мероприятия в честь Дня московской промышленности

Гарбузов: город проведет мероприятия в честь Дня московской промышленности - РИА Новости, 07.10.2024

Гарбузов: город проведет мероприятия в честь Дня московской промышленности

Проект "Открой#Моспром" организует тематические опросы, квизы, конкурсы и экскурсии в рамках празднования Дня московской промышленности, сообщил министр... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:00

2024-10-07T10:00

2024-10-07T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Проект "Открой#Моспром" организует тематические опросы, квизы, конкурсы и экскурсии в рамках празднования Дня московской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Седьмой год московские промышленники отмечают свой профессиональный праздник. Инженеры, технологи, слесари и другие высококвалифицированные специалисты – 750 тысяч человек – стоят за производством продукции ежедневного пользования, разработкой инновационных изделий и решений, способствующих развитию всех отраслей экономики", - приводятся в сообщении слова Гарбузова.Он пояснил, что в честь Дня московской промышленности было решено провести ряд тематических активностей, которые еще ближе познакомят аудиторию с работой индустриального сектора – сегодня это свыше 4,5 тыс. фабрик и заводов.В рамках проекта, с 7 по 18 октября состоятся 150 экскурсий по 25 современным промпредприятиям Москвы. Кроме того, после туров, которые пройдут 7 и 8 октября, все желающие смогут принять участие в тематических опросах и выиграть призы.Также на сайте Открой#Моспром" пройдет викторина с вопросами о столичных разработках, 10 победителей которой выберут случайным образом. Результаты будут объявлена 22 октября и опубликованы на сайте проекта, рассказали в ДИПП.Кроме того, 10 победителей выберут по итогам викторины в мини-приложении "Открытая промышленность". Участники будут отвечать на вопросы о жизни и работе фабрик и заводов Москвы.Еще до 18 октября можно будет поучаствовать в конкурсе на лучшую фотографию с экскурсий и лучшее стихотворение, посвященное московскому предприятию. Три победителя в каждом конкурсе получат подарки.С подробной программой можно ознакомиться на сайте проекта "Открой#Моспром" и в мини-приложении "Открытая промышленность" в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241006/akkumulyatory-1976541963.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов