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Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге
Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге
Более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:11
2024-10-07T10:11
2024-10-07T10:11
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игорь кириллов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Обращаю ваше внимание, что, по мнению Техсекретариата, украинская сторона не обладает техническими средствами и навыками по отбору материалов, отвечающих требованиям ОЗХО. В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/vsu-1976695389.html
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россия, гаага, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Гаага, Украина, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия
Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге
Более 40 сотрудников украинских спецслужб обучились отбору проб в Гааге