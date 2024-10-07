https://ria.ru/20241007/gaaga-1976697532.html

Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге

Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские спецслужбы обучились отбору проб в Гааге

Более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:11

2024-10-07T10:11

2024-10-07T10:11

специальная военная операция на украине

россия

гаага

украина

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли в Гааге обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В понедельник Кириллов сообщил, что Украина, по информации Минобороны РФ, готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Обращаю ваше внимание, что, по мнению Техсекретариата, украинская сторона не обладает техническими средствами и навыками по отбору материалов, отвечающих требованиям ОЗХО. В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/vsu-1976695389.html

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россия, гаага, украина, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия