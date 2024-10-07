https://ria.ru/20241007/forum-1976730556.html

В Москве прошел Строительный юридический форум

В Москве прошел Строительный юридический форум - РИА Новости, 07.10.2024

В Москве прошел Строительный юридический форум

3 октября 2024 года в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня" состоялся Строительный юридический форум — 2024, который объединил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:46

2024-10-07T11:46

2024-10-07T11:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 окт - пресс-служба Строительного юридического форума. 3 октября 2024 года в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня" состоялся Строительный юридический форум — 2024, который объединил на одной площадке представителей государственной власти, бизнеса и юридического сообщества для обсуждения ключевых вопросов и вызовов строительной отрасли. В форуме приняли участие свыше 300 делегатов, среди которых были представители Госдумы, Минстроя, ведущих российских девелоперов, а также корпоративные юристы и эксперты строительного права. В рамках форума выступили более 50 спикеров, среди которых председатель комитета Госдумы России по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, директор правого департамента Минстроя Олег Сперанский и председатель комитета по строительству Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марк Геллер. Своими экспертными мнениями по актуальным вопросам сферы строительства поделились представители крупного государственного и частного бизнеса — инвесторы, кредиторы, инфраструктурные игроки, консультанты, девелоперы и ведущие юристы. По словам организаторов, уникальность форума заключается в том, что он представляет собой эклектику взглядов на строительную отрасль через призму современного бизнеса, менеджмента и права. В рамках деловой программы форума были рассмотрены новейшие практики юридического менеджмента, актуальные аспекты разрешения сложных строительных споров, структурирования строительных контрактов, управления инвестиционными проектами, разбор юридических рисков и особенностей банкротства строительных компаний, а также анализ текущего состояния строительной отрасли и перспектив ее развития. С одним из ключевых докладов выступил Пахомов, который в рамках пленарной сессии отметил, что развитие комплексной застройки требует всестороннего подхода. "Если мы говорим действительно о создании комплексной застройки, то необходимо смотреть на вопрос шире. Создание социальной инфраструктуры, то есть сады, школы, сети с дорогами — это важно. Но нужны и коммерческие площади, которые дают реальные рабочие места", - сказал он. Эксперт также подчеркнул, что коммерческих площадей в рамках комплексных проектов строится мало, и это направление требует стимулирования. Комплексная застройка, по словам Пахомова, представляет собой мини-города, где все направлено на создание комфортной среды. "Наша ключевая задача — обеспечить сбалансированное развитие территорий для комфортной жизни и развития человеческого капитала, где есть все необходимое", — добавил он. Пахомов также озвучил важные законодательные инициативы, над которыми работает комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. В ближайшее время планируется ввести законопроект, повышающий ответственность саморегулируемых организаций (СРО) за результаты деятельности своих членов. "Ответственность за членов СРО должны на себя взять, и в эту сторону будем двигаться", — отметил он. Кроме того, идет активная работа над цифровизацией стройки и внедрением технологий информационного моделирования (ТИМ). Пахомов подчеркнул важность устранения критерия цены как приоритета в конкурсах на проектирование. "Дешевый проект всегда означает дорогую стройку", - подчеркнул специалист. В рамках форума состоялась официальная презентация Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ, который был создан в августе 2024 года для консолидации юридического сообщества, повышение эффективности правового регулирования и обеспечение устойчивого развития законодательства в строительной отрасли. Исполнительный директор союза, управляющий партнер ProLex и главный организатор форума Константин Лушников отметил важность созданной дискуссионной площадки. "Создание союза — определенная веха в развитии отрасли, и он даст новый импульс развитию сообщества и позволит консолидировать рынок в лице ведущих правовых специалистов, выступающих проводниками успеха в бизнесе", - подчеркнул Лушников. Организаторы считают, что созданная на базе ежегодного события дискуссионная площадка должна стать ядром экспертного сообщества, способного генерировать новые возможности для индустрии. Оргкомитет форума видит свое общественное призвание в том, чтобы создать эффективную общественную платформу для обмена опытом и мнениями, обсуждения передовых идей, инноваций и законодательных инициатив, призванных дать импульс в развитии как отдельно взятой отрасли, так и всей экономике в целом, ведь строительство всегда было и будет одним из флагманов экономического развития страны. По мнению гостей, Строительный юридический форум 2024 уже традиционно продемонстрировал высокий уровень дискуссий и подтвердил свою значимость как одной из ключевых дискуссионных площадок для юристов в сфере строительства. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы