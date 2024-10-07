https://ria.ru/20241007/florida-1976784435.html
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон" - РИА Новости, 07.10.2024
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"
Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:12
2024-10-07T15:12
2024-10-07T15:12
в мире
флорида
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763403_0:68:3070:1795_1920x0_80_0_0_b5979b715184988c04065e331eeaebeb.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году, заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри. Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана. "Мы готовимся - группа экстренного реагирования штата на чрезвычайные ситуации ведет подготовку к самой крупной эвакуации, которую мы видели, скорее всего, с обрушения урагана "Ирма" в 2017 году", - цитирует Гатри телеканал CBS News. Телеканал также напоминает, что во время прохождения через территорию Флориды урагана "Ирма" в 2017 году около 6,8 миллиона жителей штата покинули свои дома. Ранее в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" усилился до третьей категории. По данным центра на 06.00 CDT (14.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 195 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде и затронет большую часть полуострова, на котором расположен штат. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html
https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763403_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_74c3eefeb8a53f49e8e97c9194ee9ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за приближения урагана "Милтон"
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году, заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри
.
Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана.
"Мы готовимся - группа экстренного реагирования штата на чрезвычайные ситуации ведет подготовку к самой крупной эвакуации, которую мы видели, скорее всего, с обрушения урагана "Ирма" в 2017 году", - цитирует Гатри телеканал CBS News.
Телеканал также напоминает, что во время прохождения через территорию Флориды урагана "Ирма" в 2017 году около 6,8 миллиона жителей штата покинули свои дома.
Ранее в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" усилился до третьей категории. По данным центра на 06.00 CDT (14.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 195 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде и затронет большую часть полуострова, на котором расположен штат.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.