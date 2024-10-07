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Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон" - РИА Новости, 07.10.2024
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15:12 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/florida-1976784435.html
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон" - РИА Новости, 07.10.2024
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"
Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:12
2024-10-07T15:12
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году, заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри. Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана. "Мы готовимся - группа экстренного реагирования штата на чрезвычайные ситуации ведет подготовку к самой крупной эвакуации, которую мы видели, скорее всего, с обрушения урагана "Ирма" в 2017 году", - цитирует Гатри телеканал CBS News. Телеканал также напоминает, что во время прохождения через территорию Флориды урагана "Ирма" в 2017 году около 6,8 миллиона жителей штата покинули свои дома. Ранее в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" усилился до третьей категории. По данным центра на 06.00 CDT (14.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 195 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде и затронет большую часть полуострова, на котором расположен штат. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"

Флорида готовится к массовой эвакуации из-за приближения урагана "Милтон"

© Фото : National Oceanic and Atmospheric AdministrationУраган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration
Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году, заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри.
Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана.
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"Мы готовимся - группа экстренного реагирования штата на чрезвычайные ситуации ведет подготовку к самой крупной эвакуации, которую мы видели, скорее всего, с обрушения урагана "Ирма" в 2017 году", - цитирует Гатри телеканал CBS News.
Телеканал также напоминает, что во время прохождения через территорию Флориды урагана "Ирма" в 2017 году около 6,8 миллиона жителей штата покинули свои дома.
Ранее в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" усилился до третьей категории. По данным центра на 06.00 CDT (14.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 195 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде и затронет большую часть полуострова, на котором расположен штат.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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