https://ria.ru/20241007/florida-1976784435.html

Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"

Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон" - РИА Новости, 07.10.2024

Флорида готовится к массовой эвакуации из-за урагана "Милтон"

Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:12

2024-10-07T15:12

2024-10-07T15:12

в мире

флорида

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976763403_0:68:3070:1795_1920x0_80_0_0_b5979b715184988c04065e331eeaebeb.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штат Флорида из-за приближения урагана "Милтон" готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году, заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри. Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана. "Мы готовимся - группа экстренного реагирования штата на чрезвычайные ситуации ведет подготовку к самой крупной эвакуации, которую мы видели, скорее всего, с обрушения урагана "Ирма" в 2017 году", - цитирует Гатри телеканал CBS News. Телеканал также напоминает, что во время прохождения через территорию Флориды урагана "Ирма" в 2017 году около 6,8 миллиона жителей штата покинули свои дома. Ранее в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Милтон" усилился до третьей категории. По данным центра на 06.00 CDT (14.00 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 195 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч. Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде и затронет большую часть полуострова, на котором расположен штат. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, сша