https://ria.ru/20241007/flag--1976862962.html

В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника

В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника - РИА Новости, 07.10.2024

В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника

Женщина в Одессе пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали, сообщает украинское издание... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:55

2024-10-07T23:55

2024-10-07T23:55

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщина в Одессе пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II", - сообщает издание. Как отмечается, женщину задержала полиция. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html

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в мире, одесса, россия, украина, екатерина ii, сергей лавров