Рейтинг@Mail.ru
В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/flag--1976862962.html
В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника
В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника - РИА Новости, 07.10.2024
В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника
Женщина в Одессе пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали, сообщает украинское издание... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:55
2024-10-07T23:55
в мире
одесса
россия
украина
екатерина ii
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщина в Одессе пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II", - сообщает издание. Как отмечается, женщину задержала полиция. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241003/pamyatnik-1976076760.html
https://ria.ru/20241007/pamjatnik-1976716240.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, екатерина ii, сергей лавров
В мире, Одесса, Россия, Украина, Екатерина II, Сергей Лавров
В Одессе попытались повесить российский флаг на месте снятого памятника

"Страна": женщина в Одессе пыталась повесить флаг РФ на месте снятого памятника

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщина в Одессе пыталась повесить флаг России на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II, ее задержали, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II", - сообщает издание.
Памятник поэту А.С.Пушкину перед зданием Одесской городской думы - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Ее тогда не было": одесситка резко высказалась о сносе памятника Пушкину
3 октября, 07:45
Как отмечается, женщину задержала полиция.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В селе Загорье-Кукольницком Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
На западе Украины демонтировали памятник советским воинам
Вчера, 11:06
 
В миреОдессаРоссияУкраинаЕкатерина IIСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала