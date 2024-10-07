https://ria.ru/20241007/finpodderzhka-1976785801.html

Ставрополье выделило финподдержку для стажировки старшеклассников

Ставрополье выделило финподдержку для стажировки старшеклассников - РИА Новости, 07.10.2024

Ставрополье выделило финподдержку для стажировки старшеклассников

Работодатели Ставропольского края впервые получат региональную финансовую поддержку на возмещение затрат по выплате заработной платы стажеров и оплате труда... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:19

2024-10-07T15:19

2024-10-07T15:19

ставропольский край

ставрополь

георгиевск

елена мамонтова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936963715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a41441e49540d348bb1d65349a82216.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Работодатели Ставропольского края впервые получат региональную финансовую поддержку на возмещение затрат по выплате заработной платы стажеров и оплате труда наставников в размере 828 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства. Отмечается, что мероприятия по стажировке и трудоустройству школьников на Ставрополье реализуются в рамках региональной государственной программы "Развитие сферы труда и занятости населения" и краевого проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". "Господдержка работодателей, участвующих в стажировке старшеклассников, стала возможной благодаря соответствующему решению правительства Ставропольского края. Размер субсидии на оплату труда стажеров составляет один минимальный размер оплаты труда. К этой сумме добавляются страховые взносы. Кроме того, предусмотрена награда для наставников. Они получат половину минимального размера оплаты труда, к которой также добавляются страховые взносы. Эти затраты работодателей также будут возмещаться за счет краевого бюджета", - приводятся в сообщении слова министра труда и соцзащиты населения Ставропольского края Елены Мамонтовой. По ее словам, данный механизм господдержки будет способствовать повышению уровня подготовки и трудоустройству молодежи на предприятия, а также мотивации молодежи к принятию решения о продолжении работы на производстве. Так, на предприятиях трех крупных городов края - Ставрополя, Георгиевска и Невинномысска - по программе стажировки в период летних каникул отработали 25 старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. Они получили уникальную возможность прохождения производственной практики непосредственно на предприятии, приобретения первоначальных трудовых навыков, что важно для определения своего профессионального будущего. Школьники активно участвовали в сборке приборов учета коммунальных услуг, производстве хлебобулочной продукции и изготовлении технических средств для нужд специальной военной операции. Практику школьников на предприятиях организует Краевой кадровой центр. "Мы надеемся, что в следующем году центр сможет привлечь к реализации мероприятий по стажировке больше работодателей и школьников Ставрополья. Сейчас нами развернута большая кампания по подбору новых рабочих мест для стажировки старшеклассников по всему Ставропольскому краю", - уточнила директор Краевого кадрового центра Виктория Полюбина.

https://ria.ru/20241002/infrastruktura-1975974619.html

https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html

ставрополь

георгиевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставрополь, георгиевск, елена мамонтова