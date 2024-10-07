https://ria.ru/20241007/finlyandiya-1976775944.html

Родители учеников финско-русской школы в Финляндии обратились в полицию

Родители учеников финско-русской школы в Финляндии обратились в полицию - РИА Новости, 07.10.2024

Родители учеников финско-русской школы в Финляндии обратились в полицию

Родители учащихся финско-русской Школы Восточной Финляндии обратились в полицию с жалобой по поводу вмешательства в частную жизнь после ложной статьи в СМИ о... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:26

2024-10-07T14:26

2024-10-07T14:32

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Родители учащихся финско-русской Школы Восточной Финляндии обратились в полицию с жалобой по поводу вмешательства в частную жизнь после ложной статьи в СМИ о том, что школа якобы представляет угрозу безопасности страны, заявила генеральный директор школы Катри Анттила. В сентябре газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности написала, что власти городов, где расположены филиалы школы, уведомлены о том, что школа якобы представляет собой угрозу для национальной безопасности и что её вскоре планируется закрыть. Полиция безопасности Финляндии вскоре опровергла это заявление. "Школа не может от своего лица подать заявление в полицию на журналистов за оскорбление достоинства, но я знаю, что некоторые наши родители обратились как в полицию, так и в Совет публичного слова (надзорный орган в СМИ - ред.), чтобы инициировать расследование по поводу вмешательства в частную жизнь", - заявила Анттила общественному вещателю Yle. По словам директора, публикация газеты нанесла школе репутационный ущерб. "Понятно, что у Iltalehti свои цели - нужно повышать тираж, продавать газеты. Хорошо, конечно, что полиция безопасности опровергла заявления газетчиков, но вред этот материал уже успел нанести. Каждый раз в интернет-поисковиках будет всплывать эта статья, когда люди будут искать информацию о нашей школе", - рассказала Анттила. Посольство РФ в Хельсинки ранее заявило РИА Новости, что расценивает спекуляции о некой "угрозе" со стороны финско-русской школы как проявление русофобии и нагнетание антироссийской истерии. У финско-русской Школы Восточной Финляндии есть три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти ранее подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в этих городах. Анттила ранее заявила РИА Новости, что власти не имеют права закрывать образовательное учреждение, принадлежащее фонду, поскольку это противоречило бы фондовому праву Финляндии. Мэр Иматры Матиас Хильден при этом считает, что препятствий для закрытия школы нет. Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщала РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.

https://ria.ru/20241006/finljandija-1976622658.html

https://ria.ru/20241005/finlyandiya-1976515575.html

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в мире, турку