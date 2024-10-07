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Нижегородскую область отметили за высокое качество управления финансами - РИА Новости, 07.10.2024
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Нижегородская область
 
11:33 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/finansy-1976729888.html
Нижегородскую область отметили за высокое качество управления финансами
Нижегородскую область отметили за высокое качество управления финансами - РИА Новости, 07.10.2024
Нижегородскую область отметили за высокое качество управления финансами
Нижегородская область вошла в число 25 субъектов РФ с высоким качеством управления финансами региона, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:33
2024-10-07T11:33
нижегородская область
глеб никитин
ольга сулим
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число 25 субъектов РФ с высоким качеством управления финансами региона, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина. Минфин России подвел итоги соответствующего мониторинга за 2023 год. "Грамотное управление финансами — это фундамент развития региона при ограниченности ресурсов. Четкое планирование, строгое исполнение бюджета позволяет в том числе привлекать серьезное федеральное финансирование — как на постоянные обязательства перед жителями, так и на большие проекты. Нижегородская область — лидер по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. На строительство станций метро, модернизацию городского электротранспорта и другие реализуемые проекты мы уже получили более 44 миллиардов рублей. Общая одобренная сумма на несколько лет — более 100 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В рамках мониторинга оценивалось, в частности, качество бюджетного планирования, исполнение бюджета, управление госсобственностью и открытость бюджетных данных. Важный показатель рейтинга — управление долговыми обязательствами. "Мы уже достаточно давно делаем упор на привлечение именно долгосрочных и "дешевых" кредитов из вышестоящих бюджетов. Их в структуре госдолга — около 70 процентов, а кредитов коммерческих банков нет совсем. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ спишет 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Для Нижегородской области это 46,5 миллиарда рублей. Предполагается, что списание будет происходить в течение нескольких лет", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова. Он добавил, что высвобождаемые средства будут направлены на реализацию новых инвестпроектов, решение вопросов ЖКХ, развитие транспортной сферы. Минфин РФ также оценил финансовые взаимоотношения региона с муниципалитетами. Как рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, в 2023 году областной бюджет выполнил все обязательства перед муниципалитетами по перечислению финансовой помощи: округам перечислено 184 межбюджетных трансферта на 107,9 миллиарда рублей.
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глеб никитин, ольга сулим, россия
Нижегородская область, Глеб Никитин, Ольга Сулим, Россия

Нижегородскую область отметили за высокое качество управления финансами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Нижегородская область вошла в число 25 субъектов РФ с высоким качеством управления финансами региона, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.
Минфин России подвел итоги соответствующего мониторинга за 2023 год.
"Грамотное управление финансами — это фундамент развития региона при ограниченности ресурсов. Четкое планирование, строгое исполнение бюджета позволяет в том числе привлекать серьезное федеральное финансирование — как на постоянные обязательства перед жителями, так и на большие проекты. Нижегородская область — лидер по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов. На строительство станций метро, модернизацию городского электротранспорта и другие реализуемые проекты мы уже получили более 44 миллиардов рублей. Общая одобренная сумма на несколько лет — более 100 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В рамках мониторинга оценивалось, в частности, качество бюджетного планирования, исполнение бюджета, управление госсобственностью и открытость бюджетных данных. Важный показатель рейтинга — управление долговыми обязательствами.
"Мы уже достаточно давно делаем упор на привлечение именно долгосрочных и "дешевых" кредитов из вышестоящих бюджетов. Их в структуре госдолга — около 70 процентов, а кредитов коммерческих банков нет совсем. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ спишет 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам. Для Нижегородской области это 46,5 миллиарда рублей. Предполагается, что списание будет происходить в течение нескольких лет", — цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова. Он добавил, что высвобождаемые средства будут направлены на реализацию новых инвестпроектов, решение вопросов ЖКХ, развитие транспортной сферы.
Минфин РФ также оценил финансовые взаимоотношения региона с муниципалитетами. Как рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, в 2023 году областной бюджет выполнил все обязательства перед муниципалитетами по перечислению финансовой помощи: округам перечислено 184 межбюджетных трансферта на 107,9 миллиарда рублей.
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