https://ria.ru/20241007/filippo-1976684509.html

"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России

"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России - РИА Новости, 07.10.2024

"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам в соцсети X с призывом из-за нового плана НАТО против России. "Безумие! Немецкая... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:00

2024-10-07T09:00

2024-10-07T11:08

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам в соцсети X с призывом из-за нового плана НАТО против России. "Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России..." — написал он. Филиппо добавил, что это приоритет нового генсека альянса, голландского разжигателя войны Марка Рютте. "Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!" — отметил политик. На прошлой неделе немецкий телеканал Welt сообщил, что Североатлантический альянс хочет дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html

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в мире, франция, россия