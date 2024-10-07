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"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России - РИА Новости, 07.10.2024
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09:00 07.10.2024 (обновлено: 11:08 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/filippo-1976684509.html
"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России
"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России - РИА Новости, 07.10.2024
"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам в соцсети X с призывом из-за нового плана НАТО против России. "Безумие! Немецкая... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:00
2024-10-07T11:08
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам в соцсети X с призывом из-за нового плана НАТО против России. "Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России..." — написал он. Филиппо добавил, что это приоритет нового генсека альянса, голландского разжигателя войны Марка Рютте. "Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!" — отметил политик. На прошлой неделе немецкий телеканал Welt сообщил, что Североатлантический альянс хочет дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html
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в мире, франция, россия
В мире, Франция, Россия
"Безумие". Во Франции ужаснулись одной деталью в плане НАТО по России

Политик Филиппо: НАТО во главе с Рютте хотят втянуть Францию в войну с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к французам в соцсети X с призывом из-за нового плана НАТО против России.

"Безумие! Немецкая газета Die Welt публикует планы НАТО, которые требуют дополнительных 49 бригад против России..." — написал он.
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Филиппо добавил, что это приоритет нового генсека альянса, голландского разжигателя войны Марка Рютте.

"Они хотят втянуть нас в постоянную войну: давайте покинем НАТО ради мира!" — отметил политик.

На прошлой неделе немецкий телеканал Welt сообщил, что Североатлантический альянс хочет дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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