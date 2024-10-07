https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976756325.html
Роспотребнадзор проверил уровень загрязняющих веществ в воздухе в Феодосии
Роспотребнадзор проверил уровень загрязняющих веществ в воздухе в Феодосии - РИА Новости, 07.10.2024
Роспотребнадзор проверил уровень загрязняющих веществ в воздухе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии, по данным первичных исследований, не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе, сообщило крымское управление... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:55
2024-10-07T12:55
2024-10-07T13:03
происшествия
феодосия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Феодосии, по данным первичных исследований, не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе, сообщило крымское управление Роспотребнадзора."В первичных проведённых исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено. Мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара", - говорится в сообщении.Отбор проб берется в контрольных точках на территории жилых домов четырех улиц города.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Площадь горящих резервуаров составляет порядка 800 квадратных метров, огнем охвачены три емкости с нефтепродуктами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Идет тушение возгорания, развернуты ПВР.
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РИА Новости
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происшествия, феодосия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Феодосия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проверил уровень загрязняющих веществ в воздухе в Феодосии
Роспотребнадзор: пожар в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Феодосии, по данным первичных исследований, не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе, сообщило крымское управление Роспотребнадзора.
"В первичных проведённых исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено. Мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
Отбор проб берется в контрольных точках на территории жилых домов четырех улиц города.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Площадь горящих резервуаров составляет порядка 800 квадратных метров, огнем охвачены три емкости с нефтепродуктами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Идет тушение возгорания, развернуты ПВР.