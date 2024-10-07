https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976726615.html
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили - РИА Новости, 07.10.2024
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили
Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:22
2024-10-07T11:22
2024-10-07T11:32
происшествия
феодосия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка", - говорится в сообщении ведомства. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976718041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, республика крым
Происшествия, Феодосия, Республика Крым
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили
В Крыму приостановили движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка