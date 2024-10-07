https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976726615.html

Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили

Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили - РИА Новости, 07.10.2024

Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили

Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:22

2024-10-07T11:22

2024-10-07T11:32

происшествия

феодосия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка", - говорится в сообщении ведомства. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976718041.html

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, феодосия, республика крым