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Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили - РИА Новости, 07.10.2024
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11:22 07.10.2024 (обновлено: 11:32 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976726615.html
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили - РИА Новости, 07.10.2024
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили
Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:22
2024-10-07T11:32
происшествия
феодосия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка", - говорится в сообщении ведомства. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976718041.html
феодосия
республика крым
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происшествия, феодосия, республика крым
Происшествия, Феодосия, Республика Крым
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили

В Крыму приостановили движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановлено, сообщил Минтранс региона в Telegram-канале.
"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка", - говорится в сообщении ведомства.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе
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ПроисшествияФеодосияРеспублика Крым
 
 
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