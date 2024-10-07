https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976718041.html

В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе

В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024

В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил РИА Новости, что в городе разворачивают пункты временного размещения (ПВР) в связи с возгоранием на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:08

2024-10-07T11:08

2024-10-07T11:27

происшествия

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил РИА Новости, что в городе разворачивают пункты временного размещения (ПВР) в связи с возгоранием на нефтебазе, но эвакуации жителей нет."Мы разворачиваем ПВРы , но эвакуации жителей нет" , - сказал Ткаченко.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.При этом в прокуратуре Крыма сообщили, что работники ведомства выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан на территории города в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241007/pozhar-1976679438.html

феодосия

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2024

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происшествия, феодосия