https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976718041.html
В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе
В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе
Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил РИА Новости, что в городе разворачивают пункты временного размещения (ПВР) в связи с возгоранием на... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:08
2024-10-07T11:08
2024-10-07T11:27
происшествия
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил РИА Новости, что в городе разворачивают пункты временного размещения (ПВР) в связи с возгоранием на нефтебазе, но эвакуации жителей нет."Мы разворачиваем ПВРы , но эвакуации жителей нет" , - сказал Ткаченко.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.При этом в прокуратуре Крыма сообщили, что работники ведомства выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан на территории города в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, феодосия
В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе
В Феодосии разворачивают ПВР из-за возгорания на нефтебазе, эвакуации нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил РИА Новости, что в городе разворачивают пункты временного размещения (ПВР) в связи с возгоранием на нефтебазе, но эвакуации жителей нет.
"Мы разворачиваем ПВРы , но эвакуации жителей нет" , - сказал Ткаченко.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
При этом в прокуратуре Крыма сообщили, что работники ведомства выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан на территории города в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.