https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976689112.html

В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024

В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил РИА Новости глава городской администрации... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:38

2024-10-07T09:38

2024-10-07T10:54

феодосия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил РИА Новости глава городской администрации Игорь Ткаченко."Ввели режим ЧС (муниципального характера), это точная информация", — сказал он.О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.Тушение продолжается, разлива топлива из емкостей нет, добавил глава администрации, напомнив об ограничении доступа людей и транспорта в зону ЧС.

https://ria.ru/20241007/pozhar-1976679438.html

феодосия

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2024

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феодосия, происшествия