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В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
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09:38 07.10.2024 (обновлено: 10:54 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976689112.html
В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе
В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе
Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил РИА Новости глава городской администрации... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:38
2024-10-07T10:54
феодосия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил РИА Новости глава городской администрации Игорь Ткаченко."Ввели режим ЧС (муниципального характера), это точная информация", — сказал он.О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.Тушение продолжается, разлива топлива из емкостей нет, добавил глава администрации, напомнив об ограничении доступа людей и транспорта в зону ЧС.
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Феодосия, Происшествия
В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии ввели муниципальный режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе

© СоцсетиВозгорание на феодосийской нефтебазе
Возгорание на феодосийской нефтебазе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Соцсети
Возгорание на феодосийской нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил РИА Новости глава городской администрации Игорь Ткаченко.
«
"Ввели режим ЧС (муниципального характера), это точная информация", — сказал он.
О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.
Тушение продолжается, разлива топлива из емкостей нет, добавил глава администрации, напомнив об ограничении доступа людей и транспорта в зону ЧС.
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