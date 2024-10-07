https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976686438.html

В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе

В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024

В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе

Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:15

2024-10-07T09:15

2024-10-07T10:18

происшествия

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма в Telegram-канале."Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет" , - сказал Ткаченко.

https://ria.ru/20241007/pozhar-1976679438.html

феодосия

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происшествия, феодосия