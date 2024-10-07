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В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
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09:15 07.10.2024 (обновлено: 10:18 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976686438.html
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе
Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:15
2024-10-07T10:18
происшествия
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма в Telegram-канале."Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет" , - сказал Ткаченко.
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происшествия, феодосия
Происшествия, Феодосия
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе

Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма в Telegram-канале.
"Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет" , - сказал Ткаченко.
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