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В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 07.10.2024
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе
Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:15
2024-10-07T09:15
2024-10-07T10:18
происшествия
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма в Telegram-канале."Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет" , - сказал Ткаченко.
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происшествия, феодосия
В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе
Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива из емкостей нет, сообщил РИА Новости глава администрации города Игорь Ткаченко.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма в Telegram-канале.
"Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет" , - сказал Ткаченко.