https://ria.ru/20241007/feodosija-1976749738.html

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 800 "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 800 "квадратов" - РИА Новости, 07.10.2024

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 800 "квадратов"

Площадь горящих резервуаров на нефтебазе в Феодосии составляет порядка 800 квадратных метров, огнем охвачены три емкости с нефтепродуктами, рассказал РИА... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:32

2024-10-07T12:32

2024-10-07T12:32

происшествия

феодосия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Площадь горящих резервуаров на нефтебазе в Феодосии составляет порядка 800 квадратных метров, огнем охвачены три емкости с нефтепродуктами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее правительство Крыма сообщило о возгорании на феодосийской нефтебазе. На месте работают спасатели, пострадавших нет. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. "Площадь пожара на нефтебазе 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что огонь с двух горящих резервуаров перешел на третий.

https://ria.ru/20241007/feodosiya-1976726615.html

феодосия

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2024

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происшествия, феодосия