https://ria.ru/20241007/feodosija-1976677125.html

В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой

В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой - РИА Новости, 07.10.2024

В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой

Движение автотранспорта скорректировано в Феодосии в связи с происшествием, улицы рядом с нефтебазой временно перекрыты, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:18

2024-10-07T07:18

2024-10-07T13:06

происшествия

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта скорректировано в Феодосии в связи с происшествием, улицы рядом с нефтебазой временно перекрыты, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма в своём Telegram-канале. "Вниманию водителей и пассажиров! В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Просим учитывать это при планировании поездки и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации" , - написал Ткаченко в своём Telegram-канале.

феодосия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, феодосия