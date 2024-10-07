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В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой
В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой - РИА Новости, 07.10.2024
В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой
Движение автотранспорта скорректировано в Феодосии в связи с происшествием, улицы рядом с нефтебазой временно перекрыты, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:18
2024-10-07T07:18
2024-10-07T13:06
происшествия
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта скорректировано в Феодосии в связи с происшествием, улицы рядом с нефтебазой временно перекрыты, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма в своём Telegram-канале. "Вниманию водителей и пассажиров! В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Просим учитывать это при планировании поездки и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации" , - написал Ткаченко в своём Telegram-канале.
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происшествия, феодосия
В Феодосии перекрыли улицы рядом с загоревшейся нефтебазой
В Феодосии перекрыли улицы рядом с нефтебазой из-за пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта скорректировано в Феодосии в связи с происшествием, улицы рядом с нефтебазой временно перекрыты, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма в своём Telegram-канале.
"Вниманию водителей и пассажиров! В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Просим учитывать это при планировании поездки и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации" , - написал Ткаченко в своём Telegram-канале.