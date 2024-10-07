Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза
Орбан: если политика Брюсселя продолжится, то будет разрушено будущее Европы
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что, если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего всей Европы.
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"Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в итальянском городе Понтида, текст его речи приводит пресс-служба венгерского правительства.
Венгерский премьер подчеркнул, что Европа "стала хуже, чем 10 лет назад" из-за роста преступности вследствие наплыва нелегальных мигрантов, перспективы жизни в ЕС через 10-20 лет, по его словам, вызывают опасения.
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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