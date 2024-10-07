https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html

Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза

Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2024

Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что, если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:44

2024-10-07T16:44

2024-10-07T16:44

в мире

европа

азия

венгрия

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что, если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего всей Европы. "Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в итальянском городе Понтида, текст его речи приводит пресс-служба венгерского правительства. Венгерский премьер подчеркнул, что Европа "стала хуже, чем 10 лет назад" из-за роста преступности вследствие наплыва нелегальных мигрантов, перспективы жизни в ЕС через 10-20 лет, по его словам, вызывают опасения. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.

https://ria.ru/20240924/kitay-1974304784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, азия, венгрия, виктор орбан, евросоюз