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Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2024
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16:44 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html
Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза
Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза - РИА Новости, 07.10.2024
Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что, если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:44
2024-10-07T16:44
в мире
европа
азия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что, если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего всей Европы. "Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в итальянском городе Понтида, текст его речи приводит пресс-служба венгерского правительства. Венгерский премьер подчеркнул, что Европа "стала хуже, чем 10 лет назад" из-за роста преступности вследствие наплыва нелегальных мигрантов, перспективы жизни в ЕС через 10-20 лет, по его словам, вызывают опасения. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
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в мире, европа, азия, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Европа, Азия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан предупредил о последствиях политики Евросоюза

Орбан: если политика Брюсселя продолжится, то будет разрушено будущее Европы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасение, что, если нынешняя политика Брюсселя продолжится, то это может привести к разрушению Евросоюза и будущего всей Европы.
«
"Брюссельские бюрократы разрушают европейскую экономику. ЕС был создан для процветания, но европейцам становится все труднее содержать свои семьи, а европейским компаниям все труднее оставаться на плаву. Левые в Европе все испортили, а бюрократы в Брюсселе служат не интересам простых европейцев, а своим собственным интересам. Если так будет продолжаться, будет разрушен ЕС, будет разрушено будущее Европы", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в итальянском городе Понтида, текст его речи приводит пресс-служба венгерского правительства.
Венгерский премьер подчеркнул, что Европа "стала хуже, чем 10 лет назад" из-за роста преступности вследствие наплыва нелегальных мигрантов, перспективы жизни в ЕС через 10-20 лет, по его словам, вызывают опасения.
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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