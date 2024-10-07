https://ria.ru/20241007/enisey-stm-1976773214.html

"Енисей-СТМ" в 13 раз стал чемпионом России по регби

"Енисей-СТМ" в 13 раз стал чемпионом России по регби - РИА Новости, 07.10.2024

"Енисей-СТМ" в 13 раз стал чемпионом России по регби

"Енисей-СТМ" в 13-й раз стал чемпионом России по регби, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на министерство спорта региона. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:12

2024-10-07T14:12

2024-10-07T14:12

красноярский край

спорт

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КЕМЕРОВО, 7 окт – РИА Новости. "Енисей-СТМ" в 13-й раз стал чемпионом России по регби, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на министерство спорта региона. "В финале чемпионата России по регби красноярский "Енисей-СТМ" на домашнем стадионе "Авангард" одолел казанскую "Стрелу-Ак Барс" со счетом 12:11… Таким образом, "Енисей-СТМ" стал 13-кратным чемпионом России. За последние 13 лет "тяжелая машина" становилась сильнейшей в стране 10 раз", – говорится в сообщении. Уточняется, что попытки в составе правобережного клуба занесли Николас Оостхузен и Рамиль Гайсин. Также Гайсин оформил реализацию. Отмечается, что последние 20 минут хозяева провели в меньшинстве – красную карточку получил Франсуа Кляйнханс. Главный тренер "Енисея-СТМ" Александр Первухин подвел итоги финального матча. "Мы вернули себе все титулы, которые проиграли в прошлом году. Доказали, что эти неудачи были случайностью. Наверное, это наиболее конкурентный чемпионат за последние годы. Очень рад, что удалось в таких условиях переломить игру. Поздравляю всех с чемпионством. Огромная благодарность полному стадиону. Перед матчем я сказал парням, что такое количество зрителей обязывает нас играть по-другому. Большое спасибо Красноярску, нашему правительству за поддержку и нашим любимым болельщикам", – приводятся в сообщении слова главного тренера "Енисея-СТМ" Александра Первухина.

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красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, спорт