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Новак: Россия заинтересована в новых энергетических проектах с Индией - РИА Новости, 07.10.2024
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10:33 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/energetika-1976707233.html
Новак: Россия заинтересована в новых энергетических проектах с Индией
Новак: Россия заинтересована в новых энергетических проектах с Индией - РИА Новости, 07.10.2024
Новак: Россия заинтересована в новых энергетических проектах с Индией
Россия открыта к обсуждению новых проектов в энергетике с Индией, включая добычу, переработку, сбыт и электрогенерацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:33
2024-10-07T10:33
экономика
цены на нефть
россия
индия
александр новак
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия открыта к обсуждению новых проектов в энергетике с Индией, включая добычу, переработку, сбыт и электрогенерацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос о планировании новых проектов и контрактов с Индией, он сказал: "Мы всегда открыты к обсуждению новых проектов в энергетике с нашими давними друзьями – будь то добычные проекты, переработка или сбыт и электрогенерация". "В то же время вы знаете, что пока идут коммерческие переговоры, раскрывать их подробности и планы преждевременно. Договоренности по конкретным проектам будем озвучивать по мере их достижения и перехода к практической реализации", – добавил Новак. Он подчеркнул, что Индия – один из ключевых партнеров России в энергетической сфере, и отметил высокую динамику товарооборота двух стран. "В этом году Россия занимает первое место среди поставщиков нефти в Индию, обновляя рекорды поставок", – напомнил вице-премьер. Россия видит также хорошие перспективы наращивания сотрудничества с Индией в угольной сфере в условиях складывающегося на мировом рынке дефицита качественного металлургического угля, добавил Новак. Российские угледобывающие предприятия, по его словам, располагают значительными ресурсами и заинтересованы в расширении своего присутствия на быстрорастущем индийском рынке.
https://ria.ru/20240523/rosatom-1947818249.html
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экономика, цены на нефть, россия, индия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Александр Новак
Новак: Россия заинтересована в новых энергетических проектах с Индией

Новак: Россия открыта к обсуждению новых проектов в энергетике с Индией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Россия открыта к обсуждению новых проектов в энергетике с Индией, включая добычу, переработку, сбыт и электрогенерацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос о планировании новых проектов и контрактов с Индией, он сказал: "Мы всегда открыты к обсуждению новых проектов в энергетике с нашими давними друзьями – будь то добычные проекты, переработка или сбыт и электрогенерация".
"В то же время вы знаете, что пока идут коммерческие переговоры, раскрывать их подробности и планы преждевременно. Договоренности по конкретным проектам будем озвучивать по мере их достижения и перехода к практической реализации", – добавил Новак.
Он подчеркнул, что Индия – один из ключевых партнеров России в энергетической сфере, и отметил высокую динамику товарооборота двух стран. "В этом году Россия занимает первое место среди поставщиков нефти в Индию, обновляя рекорды поставок", – напомнил вице-премьер.
Россия видит также хорошие перспективы наращивания сотрудничества с Индией в угольной сфере в условиях складывающегося на мировом рынке дефицита качественного металлургического угля, добавил Новак. Российские угледобывающие предприятия, по его словам, располагают значительными ресурсами и заинтересованы в расширении своего присутствия на быстрорастущем индийском рынке.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИндияАлександр Новак
 
 
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