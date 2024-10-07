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Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 07.10.2024
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12:26 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/eksport-1976747281.html
Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 07.10.2024
Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Специальная сессия, посвященная развитию регионального экспорта, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:26
2024-10-07T12:26
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специальная сессия, посвященная развитию регионального экспорта, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В условиях стратегической переориентации внешнеэкономического вектора развития России увеличение экспортного потенциала страны невозможно без активного участия регионов. В связи с этим на международном форуме "Сделано в России" при поддержке Минпромторга России состоится стратегическая сессия "Региональный экспорт – новые решения" с участием органов исполнительной власти всех российских регионов", - говорится в сообщении."Цель проведения сессии заключается в поиске новых перспективных направлений развития экспорта, синхронизации федеральных и региональных мер поддержки для достижения синергетического эффекта, а также в повышении уровня кооперации субъектов Российской Федерации. Мы стремимся создать эффективную платформу для обсуждения актуальных вопросов и задач, стоящих перед регионами в сфере внешнеэкономической деятельности. Это позволит нам совместно обеспечить создание в регионах благоприятных условий для осуществления и развития экспорта, инициировать новые механизмы, направленные на преодоление существующих барьеров и оказание поддержки прорывным экспортно-ориентированным проектам", - отметил организатор сессии, директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.Напомним, Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации. Цель Регстандарта 2.0 - закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.На мероприятии обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности, изменения в Региональном экспортном стандарте и его влияние на достижение целевых экспортных показателей, а также новые механизмы поддержки региональных программ развития экспорта, которые планируется реализовать в рамках национального проекта. Участники также рассмотрят методы оценки деятельности региональных органов власти по реализации экспортного потенциала.В сессии примут участие представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также руководители регионов и представители Российского экспортного центра. Мероприятие станет важным шагом к формированию благоприятных условий для реализации экспортного потенциала на уровне регионов и всей страны.Регистрация на международный форум "Сделано в России" - на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специальная сессия, посвященная развитию регионального экспорта, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В условиях стратегической переориентации внешнеэкономического вектора развития России увеличение экспортного потенциала страны невозможно без активного участия регионов. В связи с этим на международном форуме "Сделано в России" при поддержке Минпромторга России состоится стратегическая сессия "Региональный экспорт – новые решения" с участием органов исполнительной власти всех российских регионов", - говорится в сообщении.
"Цель проведения сессии заключается в поиске новых перспективных направлений развития экспорта, синхронизации федеральных и региональных мер поддержки для достижения синергетического эффекта, а также в повышении уровня кооперации субъектов Российской Федерации. Мы стремимся создать эффективную платформу для обсуждения актуальных вопросов и задач, стоящих перед регионами в сфере внешнеэкономической деятельности. Это позволит нам совместно обеспечить создание в регионах благоприятных условий для осуществления и развития экспорта, инициировать новые механизмы, направленные на преодоление существующих барьеров и оказание поддержки прорывным экспортно-ориентированным проектам", - отметил организатор сессии, директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.
Напомним, Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации. Цель Регстандарта 2.0 - закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.
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На мероприятии обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности, изменения в Региональном экспортном стандарте и его влияние на достижение целевых экспортных показателей, а также новые механизмы поддержки региональных программ развития экспорта, которые планируется реализовать в рамках национального проекта. Участники также рассмотрят методы оценки деятельности региональных органов власти по реализации экспортного потенциала.
В сессии примут участие представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также руководители регионов и представители Российского экспортного центра. Мероприятие станет важным шагом к формированию благоприятных условий для реализации экспортного потенциала на уровне регионов и всей страны.
Регистрация на международный форум "Сделано в России" - на официальном сайте форума.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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