https://ria.ru/20241007/eksport-1976747281.html

Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 07.10.2024

Вопросы регионального экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

Специальная сессия, посвященная развитию регионального экспорта, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:26

2024-10-07T12:26

2024-10-07T12:26

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специальная сессия, посвященная развитию регионального экспорта, пройдет в рамках форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В условиях стратегической переориентации внешнеэкономического вектора развития России увеличение экспортного потенциала страны невозможно без активного участия регионов. В связи с этим на международном форуме "Сделано в России" при поддержке Минпромторга России состоится стратегическая сессия "Региональный экспорт – новые решения" с участием органов исполнительной власти всех российских регионов", - говорится в сообщении."Цель проведения сессии заключается в поиске новых перспективных направлений развития экспорта, синхронизации федеральных и региональных мер поддержки для достижения синергетического эффекта, а также в повышении уровня кооперации субъектов Российской Федерации. Мы стремимся создать эффективную платформу для обсуждения актуальных вопросов и задач, стоящих перед регионами в сфере внешнеэкономической деятельности. Это позволит нам совместно обеспечить создание в регионах благоприятных условий для осуществления и развития экспорта, инициировать новые механизмы, направленные на преодоление существующих барьеров и оказание поддержки прорывным экспортно-ориентированным проектам", - отметил организатор сессии, директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.Напомним, Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации. Цель Регстандарта 2.0 - закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.На мероприятии обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности, изменения в Региональном экспортном стандарте и его влияние на достижение целевых экспортных показателей, а также новые механизмы поддержки региональных программ развития экспорта, которые планируется реализовать в рамках национального проекта. Участники также рассмотрят методы оценки деятельности региональных органов власти по реализации экспортного потенциала.В сессии примут участие представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также руководители регионов и представители Российского экспортного центра. Мероприятие станет важным шагом к формированию благоприятных условий для реализации экспортного потенциала на уровне регионов и всей страны.Регистрация на международный форум "Сделано в России" - на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20241004/eksport-1976318619.html

https://ria.ru/20241003/rets-1976230840.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)