https://ria.ru/20241007/egipet-1976849038.html

В Египте обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке

В Египте обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.10.2024

В Египте обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке

Вашингтон в качестве союзника Израиля должен разделять ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке, считает бывший министр иностранных дел Египта Набиль... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T20:07

2024-10-07T20:07

2024-10-07T20:07

в мире

израиль

египет

сша

набиль фахми

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Вашингтон в качестве союзника Израиля должен разделять ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке, считает бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми. "Соединенные Штаты были самым большим сторонником Израиля, поэтому разделяют ответственность за то, где мы находимся сегодня", – сказал он РИА Новости. По мнению Фахми, в Израиле намеренно усиливают напряженность, чтобы сплотить граждан страны и заручиться поддержкой Запада. Таким образом можно добиться некоторого тактического успеха, но это будет сопряжено с огромными стратегическими издержками, считает экс-глава МИД Египта. Он добавил, что авторитет США в ближневосточном регионе значительно снизился, в частности, из-за того, что они показали себя как "неэффективный игрок" в ограничении действий Израиля. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера страны, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241003/iran-1976061180.html

https://ria.ru/20241004/lavrov-1976315127.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

израиль

египет

сша

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в мире, израиль, египет, сша, набиль фахми, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024