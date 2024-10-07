https://ria.ru/20241007/egipet-1976751247.html
В Египте задержали британца, пытавшегося захоронить прах матери в храме
В Египте задержали британца, пытавшегося захоронить прах матери в храме - РИА Новости, 07.10.2024
В Египте задержали британца, пытавшегося захоронить прах матери в храме
Турист из Великобритании пытался захоронить прах своей матери в храме Абу-Симбел в провинции Асуан на юге Египта, но был задержан при входе на территорию... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:35
2024-10-07T12:35
2024-10-07T12:35
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Турист из Великобритании пытался захоронить прах своей матери в храме Абу-Симбел в провинции Асуан на юге Египта, но был задержан при входе на территорию комплекса, сообщила газета Al Masry Al Youm. "Службы безопасности задержали британского туриста, который пытался захоронить прах своей матери в сердце храма Абу-Симбел", - говорится в сообщении газеты. Как пишет издание, мать туриста, которой не стало около года назад, сильно любила Египет и его историю и при жизни неоднократно посещала страну. Отмечается, что перед смертью она завещала сыну захоронить ее прах именно в Египте. "Согласно полицейскому протоколу, турист решил исполнить эту волю любой ценой, собрал прах своей матери в небольшой стеклянный сосуд и начал планировать поездку в Египет", - подчеркивает издание. Сообщается, что охрана в ходе досмотра на входе в комплекс Абу-Симбел заметила подозрительную урну и обнаружила в ней прах. Турист признался, что пытался выполнить волю покойной матери, после задержания, допроса и составления протокола ему вернули урну, но запретили хоронить прах на каком-либо из археологических объектов на территории Египта. Археологический комплекс Абу-Симбел расположен к югу от Асуана и включает два храма: большой и малый, посвященные наиболее почитаемым древнеегипетским богам: Амону, Ра-Хорахти, Птаху и Хатхор. Храмы были возведены около 3,3 тысячи лет назад в честь фараона Рамзеса II и его жены царицы Нефертари. Большой храм спроектирован таким образом, что дважды в год 22 октября и 22 февраля в шесть часов утра луч солнца пронизывает длинный и обычно темный коридор и по очереди освещает статуи богов и фараона Рамзеса II. Храмы долгое время были погребены в песке. В 1817 году итальянский исследователь Джовани Бельцони впервые за многие годы смог проникнуть в храмы комплекса. С 1964 по 1968 годы из-за строительства Асуанской ГЭС храмовый комплекс Абу-Симбел пришлось под контролем ЮНЕСКО перенести выше от реки, чтобы избежать его затопления.
https://ria.ru/20240926/egipet-1974962131.html
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египет, великобритания, юнеско
Египет, Великобритания, ЮНЕСКО
В Египте задержали британца, пытавшегося захоронить прах матери в храме
Al Masry Al oum: британец пытался захоронить прах матери в храме Абу-Симбел
КАИР, 7 окт - РИА Новости.
Турист из Великобритании пытался захоронить прах своей матери в храме Абу-Симбел в провинции Асуан на юге Египта, но был задержан при входе на территорию комплекса, сообщила газета Al Masry Al Youm.
"Службы безопасности задержали британского туриста, который пытался захоронить прах своей матери в сердце храма Абу-Симбел", - говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, мать туриста, которой не стало около года назад, сильно любила Египет и его историю и при жизни неоднократно посещала страну. Отмечается, что перед смертью она завещала сыну захоронить ее прах именно в Египте.
"Согласно полицейскому протоколу, турист решил исполнить эту волю любой ценой, собрал прах своей матери в небольшой стеклянный сосуд и начал планировать поездку в Египет", - подчеркивает издание.
Сообщается, что охрана в ходе досмотра на входе в комплекс Абу-Симбел заметила подозрительную урну и обнаружила в ней прах. Турист признался, что пытался выполнить волю покойной матери, после задержания, допроса и составления протокола ему вернули урну, но запретили хоронить прах на каком-либо из археологических объектов на территории Египта.
Археологический комплекс Абу-Симбел расположен к югу от Асуана и включает два храма: большой и малый, посвященные наиболее почитаемым древнеегипетским богам: Амону, Ра-Хорахти, Птаху и Хатхор. Храмы были возведены около 3,3 тысячи лет назад в честь фараона Рамзеса II и его жены царицы Нефертари. Большой храм спроектирован таким образом, что дважды в год 22 октября и 22 февраля в шесть часов утра луч солнца пронизывает длинный и обычно темный коридор и по очереди освещает статуи богов и фараона Рамзеса II.
Храмы долгое время были погребены в песке. В 1817 году итальянский исследователь Джовани Бельцони впервые за многие годы смог проникнуть в храмы комплекса. С 1964 по 1968 годы из-за строительства Асуанской ГЭС храмовый комплекс Абу-Симбел пришлось под контролем ЮНЕСКО
перенести выше от реки, чтобы избежать его затопления.