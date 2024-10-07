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Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 07.10.2024
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11:08 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/efimov-1976455615.html
Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ
Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 07.10.2024
Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ
В Москве в рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 17 объектов здравоохранения, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:08
2024-10-07T11:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве в рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 17 объектов здравоохранения, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проекты реализуются вблизи станций Московских центральных диаметров, МЦК и БКЛ и затрагивают районы Беговой, Западное Дегунино, Коптево, Кунцево, Лефортово, Перово, Печатники, Солнцево, Тропарево-Никулино, Чертаново Южное, Щукино, Южное Тушино.Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, в Лефортово в рамках редевелопмента части бывшей промзоны "Серп и Молот" в жилом микрорайоне будет построено два объекта: взрослая и детская поликлиники, а на территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе - поликлиника для взрослых и детей, способная принять за смену 750 человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил(https://www.mos.ru/mayor/themes/11506050), что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве в рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 17 объектов здравоохранения, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Проекты реализуются вблизи станций Московских центральных диаметров, МЦК и БКЛ и затрагивают районы Беговой, Западное Дегунино, Коптево, Кунцево, Лефортово, Перово, Печатники, Солнцево, Тропарево-Никулино, Чертаново Южное, Щукино, Южное Тушино.
Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, в Лефортово в рамках редевелопмента части бывшей промзоны "Серп и Молот" в жилом микрорайоне будет построено два объекта: взрослая и детская поликлиники, а на территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе - поликлиника для взрослых и детей, способная принять за смену 750 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил(https://www.mos.ru/mayor/themes/11506050), что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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