https://ria.ru/20241007/efimov-1976455615.html

Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ

Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ - РИА Новости, 07.10.2024

Ефимов: 17 объектов здравоохранения построят в Москве по КРТ

В Москве в рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 17 объектов здравоохранения, рассказал заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:08

2024-10-07T11:08

2024-10-07T11:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве в рамках 12 проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 17 объектов здравоохранения, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проекты реализуются вблизи станций Московских центральных диаметров, МЦК и БКЛ и затрагивают районы Беговой, Западное Дегунино, Коптево, Кунцево, Лефортово, Перово, Печатники, Солнцево, Тропарево-Никулино, Чертаново Южное, Щукино, Южное Тушино.Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, в Лефортово в рамках редевелопмента части бывшей промзоны "Серп и Молот" в жилом микрорайоне будет построено два объекта: взрослая и детская поликлиники, а на территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе - поликлиника для взрослых и детей, способная принять за смену 750 человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил(https://www.mos.ru/mayor/themes/11506050), что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы