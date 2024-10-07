https://ria.ru/20241007/efimov-1976433446.html

Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов

Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов - РИА Новости, 07.10.2024

Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов

На основном ходе строящегося участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Москве смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:08

2024-10-07T10:08

2024-10-07T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На основном ходе строящегося участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Москве смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций двух путепроводов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два параллельных друг другу путепровода протяженностью 243 и 235 метров обеспечат движение транспорта по основному ходу Южной рокады над Пролетарским проспектом. Уже смонтированы и установлены на временные стапеля все 2,7 тысячи тонн металлоконструкций. Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на основной ход магистрали пришлось 2,77 километра, остальное — это улично-дорожная сеть.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что на данном участке Южной рокады уже построили три путепровода из семи, здесь уже запустили движение. Их общая протяженность составила около 1340 метров.Сейчас участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов более, чем на 70%, говорится в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сама Южная рокада готова на 91 процент. Строительство разделили на восемь участков, пять из которых уже закончены.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы