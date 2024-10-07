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Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов - РИА Новости, 07.10.2024
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10:08 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/efimov-1976433446.html
Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов
Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов - РИА Новости, 07.10.2024
Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов
На основном ходе строящегося участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Москве смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:08
2024-10-07T10:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На основном ходе строящегося участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Москве смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций двух путепроводов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Два параллельных друг другу путепровода протяженностью 243 и 235 метров обеспечат движение транспорта по основному ходу Южной рокады над Пролетарским проспектом. Уже смонтированы и установлены на временные стапеля все 2,7 тысячи тонн металлоконструкций. Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на основной ход магистрали пришлось 2,77 километра, остальное — это улично-дорожная сеть.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что на данном участке Южной рокады уже построили три путепровода из семи, здесь уже запустили движение. Их общая протяженность составила около 1340 метров.Сейчас участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов более, чем на 70%, говорится в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сама Южная рокада готова на 91 процент. Строительство разделили на восемь участков, пять из которых уже закончены.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов:на участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции путепроводов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На основном ходе строящегося участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка в Москве смонтировали 2,7 тысячи тонн металлоконструкций двух путепроводов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Два параллельных друг другу путепровода протяженностью 243 и 235 метров обеспечат движение транспорта по основному ходу Южной рокады над Пролетарским проспектом. Уже смонтированы и установлены на временные стапеля все 2,7 тысячи тонн металлоконструкций. Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на основной ход магистрали пришлось 2,77 километра, остальное — это улично-дорожная сеть.
В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что на данном участке Южной рокады уже построили три путепровода из семи, здесь уже запустили движение. Их общая протяженность составила около 1340 метров.
Сейчас участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка готов более, чем на 70%, говорится в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сама Южная рокада готова на 91 процент. Строительство разделили на восемь участков, пять из которых уже закончены.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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