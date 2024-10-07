https://ria.ru/20241007/dtp-1976808165.html

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей - РИА Новости, 07.10.2024

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей

Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с "Нивой" в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:29

2024-10-07T16:29

2024-10-07T18:16

происшествия

нижегородская область

большемурашкинский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с "Нивой" в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. Ранее МВД региона сообщало, что пострадали 3 взрослых и 2 детей. "По уточненной информации, в ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" пострадало 5 детей", - говорится в сообщении. ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива" произошло в понедельник около 13.23 мск на 140-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района. В автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств аварии. В свою очередь региональное следственное управление организовало доследственную проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.

https://ria.ru/20241006/dtp-1976595588.html

https://ria.ru/20240929/avariya-1975382397.html

нижегородская область

большемурашкинский район

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происшествия, нижегородская область, большемурашкинский район