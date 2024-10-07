Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 07.10.2024 (обновлено: 18:16 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dtp-1976808165.html
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей - РИА Новости, 07.10.2024
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей
Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с "Нивой" в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:29
2024-10-07T18:16
происшествия
нижегородская область
большемурашкинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976785512_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_1d89f13ad3358d2cba3847e88ba419e3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с "Нивой" в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД. Ранее МВД региона сообщало, что пострадали 3 взрослых и 2 детей. "По уточненной информации, в ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" пострадало 5 детей", - говорится в сообщении. ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива" произошло в понедельник около 13.23 мск на 140-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района. В автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств аварии. В свою очередь региональное следственное управление организовало доследственную проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.
https://ria.ru/20241006/dtp-1976595588.html
https://ria.ru/20240929/avariya-1975382397.html
нижегородская область
большемурашкинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976785512_1:150:1080:959_1920x0_80_0_0_448c70a6fbcd19f8ffec8cf07fa28166.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, большемурашкинский район
Происшествия, Нижегородская область, Большемурашкинский район
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей

МВД: в Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей

© Фото : Прокуратура Нижегородской области/TelegramМесто столкновения школьного микроавтобуса с "Нивой" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024
Место столкновения школьного микроавтобуса с Нивой у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Прокуратура Нижегородской области/Telegram
Место столкновения школьного микроавтобуса с "Нивой" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с "Нивой" в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.
Ранее МВД региона сообщало, что пострадали 3 взрослых и 2 детей.
На месте ДТП с участием пассажирской Газели и Mercedes на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области
6 октября, 09:54
"По уточненной информации, в ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" пострадало 5 детей", - говорится в сообщении.
ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива" произошло в понедельник около 13.23 мск на 140-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района. В автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств аварии. В свою очередь региональное следственное управление организовало доследственную проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в станице Старокорсунской на Кубани - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом
29 сентября, 21:19
 
ПроисшествияНижегородская областьБольшемурашкинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала