В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей
МВД: в Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей
© Фото : Прокуратура Нижегородской области/TelegramМесто столкновения школьного микроавтобуса с "Нивой" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024
Место столкновения школьного микроавтобуса с "Нивой" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с "Нивой" в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.
Ранее МВД региона сообщало, что пострадали 3 взрослых и 2 детей.
"По уточненной информации, в ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" пострадало 5 детей", - говорится в сообщении.
ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и автомобиля "Нива" произошло в понедельник около 13.23 мск на 140-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района. В автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств аварии. В свою очередь региональное следственное управление организовало доследственную проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.
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