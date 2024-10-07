https://ria.ru/20241007/dtp-1976807823.html
Названа возможная причина массового ДТП на трассе "Крым"
Названа возможная причина массового ДТП на трассе "Крым" - РИА Новости, 07.10.2024
Названа возможная причина массового ДТП на трассе "Крым"
Массовое ДТП на федеральной трассе М-2 "Крым" с участием 11 автомашин в Серпуховском районе Московской области могло произойти из-за отказа тормозной системы у... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:27
2024-10-07T16:27
2024-10-07T16:27
происшествия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Массовое ДТП на федеральной трассе М-2 "Крым" с участием 11 автомашин в Серпуховском районе Московской области могло произойти из-за отказа тормозной системы у грузовика, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее МЧС России сообщило в своем телеграмм-канале о столкновении на 102-м километре трассы М-2 пяти легковушек и шести грузовиков. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них погибли. Спасатели при помощи специального оборудования распилили разделяющий полосы для движения отбойник для организации реверсивного движения и устранения затора на трассе. Кроме того, они деблокировали пострадавших и передали их врачам. Всего на месте происшествия работали 34 спасателя и 13 единиц техники. "В качестве основной версии происшествия рассматривается отказ тормозной системы у грузовика", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241002/dtp-1976047121.html
серпуховский район
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, серпуховский район, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа возможная причина массового ДТП на трассе "Крым"
Причиной смертельного ДТП на трассе М-2 в Подмосковье стал отказ тормозов