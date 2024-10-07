https://ria.ru/20241007/dtp-1976802027.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:06
2024-10-07T16:06
2024-10-07T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976775396_0:182:1280:902_1920x0_80_0_0_8b0da28856bc9414274bf331215c65b8.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. Трое из них погибли. Один был осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. На данный момент на месте ДТП продолжают работать бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе. Ранее на трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 4 грузовиков и 7 легковушек, три человека погибли и еще трое пострадали, заявили в Telegram-канале подмосковном главке МВД. По данным ведомства, по предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976775396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1a813b34813f1f2518874921484dec11.jpg
Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека
Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека.
2024-10-07T16:06
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
Минздрав: 2 из 3 пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. Трое из них погибли. Один был осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. На данный момент на месте ДТП продолжают работать бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.
Ранее на трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 4 грузовиков и 7 легковушек, три человека погибли и еще трое пострадали, заявили в Telegram-канале подмосковном главке МВД.
По данным ведомства, по предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.