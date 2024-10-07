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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
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16:06 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/dtp-1976802027.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:06
2024-10-07T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. Трое из них погибли. Один был осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. На данный момент на месте ДТП продолжают работать бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе. Ранее на трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 4 грузовиков и 7 легковушек, три человека погибли и еще трое пострадали, заявили в Telegram-канале подмосковном главке МВД. По данным ведомства, по предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека
Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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60
происшествия, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
2024-10-07T16:06
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Минздрав: 2 из 3 пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. Трое из них погибли. Один был осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. На данный момент на месте ДТП продолжают работать бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.
Ранее на трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 4 грузовиков и 7 легковушек, три человека погибли и еще трое пострадали, заявили в Telegram-канале подмосковном главке МВД.
По данным ведомства, по предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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