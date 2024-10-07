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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Подмосковье

Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:06

2024-10-07T16:06

2024-10-07T16:06

происшествия

московская область (подмосковье)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Двое из трех пострадавших в ДТП на трассе М-2 в Подмосковье госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало шесть человек. Трое из них погибли. Один был осмотрен врачами скорой медицинской помощи и отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу, подведомственную минздраву Московской области. Врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. На данный момент на месте ДТП продолжают работать бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе. Ранее на трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 4 грузовиков и 7 легковушек, три человека погибли и еще трое пострадали, заявили в Telegram-канале подмосковном главке МВД. По данным ведомства, по предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека Подмосковная полиция публикует кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека. 2024-10-07T16:06 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, видео