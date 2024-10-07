https://ria.ru/20241007/dtp-1976801322.html

В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший - РИА Новости, 07.10.2024

В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

Грузовик и автобус столкнулись на улице Казачьей в Самаре, в результате аварии пострадала женщина, сообщила журналистам прокуратура Самарской области. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:02

2024-10-07T16:02

2024-10-07T16:49

происшествия

самара

самарская область

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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись на улице Казачьей в Самаре, в результате аварии пострадала женщина, сообщила журналистам прокуратура Самарской области. "Прокуратура Куйбышевского города Самары проверит деятельность организации-перевозчика в связи произошедшим сегодня в 13.38 часов (12.38 мск) на улице Казачьей дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса "Вектор Next", следовавшим по маршруту № 108в, и грузового автомобиля "Камаз". Пострадала одна женщина, ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, в автобусе находились 15 человек. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.Региональное ГУМВД России сообщило журналистам, что на перекрестке улиц Шоссейная и Казачья грузовик проехал на красный свет светофора и столкнулся с автобусом. За медпомощью обратилась женщина-пассажир автобуса 1962 года рождения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, самарская область