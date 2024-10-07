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В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший - РИА Новости, 07.10.2024
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16:02 07.10.2024 (обновлено: 16:49 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dtp-1976801322.html
В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший
В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший - РИА Новости, 07.10.2024
В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший
Грузовик и автобус столкнулись на улице Казачьей в Самаре, в результате аварии пострадала женщина, сообщила журналистам прокуратура Самарской области. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:02
2024-10-07T16:49
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись на улице Казачьей в Самаре, в результате аварии пострадала женщина, сообщила журналистам прокуратура Самарской области. "Прокуратура Куйбышевского города Самары проверит деятельность организации-перевозчика в связи произошедшим сегодня в 13.38 часов (12.38 мск) на улице Казачьей дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса "Вектор Next", следовавшим по маршруту № 108в, и грузового автомобиля "Камаз". Пострадала одна женщина, ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным надзорного ведомства, в автобусе находились 15 человек. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.Региональное ГУМВД России сообщило журналистам, что на перекрестке улиц Шоссейная и Казачья грузовик проехал на красный свет светофора и столкнулся с автобусом. За медпомощью обратилась женщина-пассажир автобуса 1962 года рождения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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самарская область
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

В Самаре женщина пострадала при столкновении автобуса с грузовиком

© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Самаре
ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Самаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Самаре
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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись на улице Казачьей в Самаре, в результате аварии пострадала женщина, сообщила журналистам прокуратура Самарской области.
"Прокуратура Куйбышевского города Самары проверит деятельность организации-перевозчика в связи произошедшим сегодня в 13.38 часов (12.38 мск) на улице Казачьей дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса "Вектор Next", следовавшим по маршруту № 108в, и грузового автомобиля "Камаз". Пострадала одна женщина, ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, в автобусе находились 15 человек.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Региональное ГУМВД России сообщило журналистам, что на перекрестке улиц Шоссейная и Казачья грузовик проехал на красный свет светофора и столкнулся с автобусом. За медпомощью обратилась женщина-пассажир автобуса 1962 года рождения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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