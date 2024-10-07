https://ria.ru/20241007/dtp-1976780505.html

В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024

В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Школьный микроавтобус столкнулся с "Нивой" в Нижегородской области, пострадали 3 взрослых и 2 детей, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:53

2024-10-07T14:53

2024-10-07T15:22

происшествия

нижегородская область

большемурашкинский район

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Школьный микроавтобус столкнулся с "Нивой" в Нижегородской области, пострадали 3 взрослых и 2 детей, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 13.23 мск на 14-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района. "По предварительной информации, произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и отечественного автомобиля "Нива". По имеющейся в данный момент информации, в автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей. В ДТП пострадали 3 взрослых и 2 детей, с ними работают медики", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

нижегородская область

большемурашкинский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, большемурашкинский район, гибдд мвд рф