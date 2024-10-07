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В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
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14:53 07.10.2024 (обновлено: 15:22 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dtp-1976780505.html
В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Школьный микроавтобус столкнулся с "Нивой" в Нижегородской области, пострадали 3 взрослых и 2 детей, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:53
2024-10-07T15:22
происшествия
нижегородская область
большемурашкинский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Школьный микроавтобус столкнулся с "Нивой" в Нижегородской области, пострадали 3 взрослых и 2 детей, сообщило региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 13.23 мск на 14-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района. "По предварительной информации, произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и отечественного автомобиля "Нива". По имеющейся в данный момент информации, в автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей. В ДТП пострадали 3 взрослых и 2 детей, с ними работают медики", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
нижегородская область
большемурашкинский район
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происшествия, нижегородская область, большемурашкинский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, Большемурашкинский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Нижегородской области в ДТП со школьным автобусом пострадали пять человек

© Фото : Прокуратура Нижегородской области/TelegramМесто столкновения школьного микроавтобуса с "Нивой" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024
Место столкновения школьного микроавтобуса с Нивой у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Прокуратура Нижегородской области/Telegram
Место столкновения школьного микроавтобуса с "Нивой" у села Чернуха Большемурашкинского района Нижегородской области. 7 октября 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Школьный микроавтобус столкнулся с "Нивой" в Нижегородской области, пострадали 3 взрослых и 2 детей, сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло в понедельник около 13.23 мск на 14-м километре автодороги "Работки – Порецкое" у села Чернуха Большемурашкинского района.
"По предварительной информации, произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса "Газель" и отечественного автомобиля "Нива". По имеющейся в данный момент информации, в автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей. В ДТП пострадали 3 взрослых и 2 детей, с ними работают медики", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияНижегородская областьБольшемурашкинский районГИБДД МВД РФ
 
 
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