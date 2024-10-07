https://ria.ru/20241007/dtp-1976766412.html

В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024

В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:43

2024-10-07T13:43

2024-10-07T13:47

происшествия

зеленоградский район

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 7 окт — РИА Новости. Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Пресс-служба сообщает, что, по предварительным данным, столкновение грузового транспорта и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград – поселок Синявино, произошло на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Зеленоградском районе с участием рейсового автобуса... В результате столкновения рейсовый автобус выехал в кювет, двое пассажиров госпитализированы с травмами. На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского района... По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

зеленоградский район

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, зеленоградский район, калининград