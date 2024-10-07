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В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
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13:43 07.10.2024 (обновлено: 13:47 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dtp-1976766412.html
В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.10.2024
В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:43
2024-10-07T13:47
происшествия
зеленоградский район
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 7 окт — РИА Новости. Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Пресс-служба сообщает, что, по предварительным данным, столкновение грузового транспорта и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград – поселок Синявино, произошло на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Зеленоградском районе с участием рейсового автобуса... В результате столкновения рейсовый автобус выехал в кювет, двое пассажиров госпитализированы с травмами. На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского района... По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, зеленоградский район, калининград
Происшествия, Зеленоградский район, Калининград
В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Двух пассажиров автобуса госпитализировали после ДТП в Калининградской области

© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
Место столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Прокуратура Калининградской области/Telegram
Место столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
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КАЛИНИНГРАД, 7 окт — РИА Новости. Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пресс-служба сообщает, что, по предварительным данным, столкновение грузового транспорта и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград – поселок Синявино, произошло на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района.
© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
Место столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Прокуратура Калининградской области/Telegram
Место столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Зеленоградском районе с участием рейсового автобуса... В результате столкновения рейсовый автобус выехал в кювет, двое пассажиров госпитализированы с травмами. На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского района... По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
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