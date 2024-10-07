В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
Двух пассажиров автобуса госпитализировали после ДТП в Калининградской области
© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
Место столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
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КАЛИНИНГРАД, 7 окт — РИА Новости. Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Пресс-служба сообщает, что, по предварительным данным, столкновение грузового транспорта и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград – поселок Синявино, произошло на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района.
© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramМесто столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
Место столкновения рейсового автобуса и грузовика под Калининградом
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Зеленоградском районе с участием рейсового автобуса... В результате столкновения рейсовый автобус выехал в кювет, двое пассажиров госпитализированы с травмами. На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского района... По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.