https://ria.ru/20241007/dtp-1976681340.html

На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП

На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП - РИА Новости, 07.10.2024

На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП

Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:14

2024-10-07T08:14

2024-10-07T08:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале. "В ДТП на юге столицы пострадал ребёнок. По предварительным данным на Варшавском шоссе в районе дома 32 произошло столкновение четырёх транспортных средств В результате дорожной аварии мальчик 2017 года рождения, находящийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва