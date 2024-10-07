Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/dtp-1976681340.html
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП - РИА Новости, 07.10.2024
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП
Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:14
2024-10-07T08:14
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале. "В ДТП на юге столицы пострадал ребёнок. По предварительным данным на Варшавском шоссе в районе дома 32 произошло столкновение четырёх транспортных средств В результате дорожной аварии мальчик 2017 года рождения, находящийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП

На Варшавском шоссе в ДТП с четырьмя машинами пострадал семилетний мальчик

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале.
"В ДТП на юге столицы пострадал ребёнок. По предварительным данным на Варшавском шоссе в районе дома 32 произошло столкновение четырёх транспортных средств В результате дорожной аварии мальчик 2017 года рождения, находящийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка
25 августа, 22:06
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала