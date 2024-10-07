https://ria.ru/20241007/dtp-1976681340.html
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП - РИА Новости, 07.10.2024
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП
Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:14
2024-10-07T08:14
2024-10-07T08:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семилетний мальчик пострадал при столкновении четырёх машин на Варшавском шоссе в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в Telegram-канале. "В ДТП на юге столицы пострадал ребёнок. По предварительным данным на Варшавском шоссе в районе дома 32 произошло столкновение четырёх транспортных средств В результате дорожной аварии мальчик 2017 года рождения, находящийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы ребенок пострадал в ДТП
На Варшавском шоссе в ДТП с четырьмя машинами пострадал семилетний мальчик