https://ria.ru/20241007/dsnv-1976675601.html

Выборы президента США определят перспективы диалога с Россией по ДСНВ

Выборы президента США определят перспективы диалога с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 07.10.2024

Выборы президента США определят перспективы диалога с Россией по ДСНВ

Выборы президента США, который пройдут 5 ноября 2024 года, определят перспективы будущей администрации Белого дома возобновить диалог с Россией по возможному... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:38

2024-10-07T06:38

2024-10-07T06:38

в мире

россия

сша

китай

камала харрис

дональд трамп

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Выборы президента США, который пройдут 5 ноября 2024 года, определят перспективы будущей администрации Белого дома возобновить диалог с Россией по возможному продлению российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), судьба которого остается неопределенной из-за продолжающейся политики Вашингтона в отношении Москвы. Действующая американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, а ныне и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис неоднократно публично заявляла о своем желании продлить ДСНВ, формальное действие которого истекает в феврале 2026 года. В конце сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на вопрос РИА Новости, что США готовы к возобновлению диалога с Россией по новому договору и ждут решения президента РФ Владимира Путина. Подобная публичная дипломатия происходит одновременно с продолжающейся военной помощью Киеву и стремлением нанести РФ, как заявляют американские власти, стратегическое поражение. Кроме того, США продолжают усиление военного присутствия в Европе, поставки в регион дальнобойных ракет, которые идут ВСУ, а также намереваются разместить в Германии новые дальнобойные системы, включая сверхзвуковое оружие. В результате подобной двойственной позиции Вашингтона в российском МИД прямо заявляли, что Москва не готова к возобновлению переговоров по теме ДСНВ без изменения враждебной антироссийской линии США. В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о стратегической стабильности нужно выстраивать с пониманием изменившихся условий. Он же указал, что обсуждать стратегические наступательные вооружения, не учитывая военно-ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно. ЯДЕРНАЯ ГОНКА США Несмотря на критически важную роль вопроса стратегической безопасности, Харрис пока не затрагивала его напрямую в своих предвыборных выступлениях. Из публичных лозунгов действующего вице-президента прямо следует только то, что кандидат от демократов намеревается сделать американскую армию самой смертоносной в мире, что она неоднократно обещала претворить в жизнь после прихода к власти. Остается неизвестно, как перспективы диалога с Россией соотносятся с такого рода обещаниями, однако ранее председатель американской Ассоциации по контролю над вооружениями и бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн выражал уверенность в том, что Харрис в случае победы будет заинтересована в соглашении с Москвой по контролю над вооружениями. Бывший чиновник подчеркивал, что Харрис окажется "куда более способной" в этом вопросе по сравнению с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Тем не менее американские власти продолжают инвестировать значительные средства в укрепление своей ядерной триады. По данным Пентагона, в 2025 финансовом году из федерального бюджета планируется потратить свыше 49 миллиардов долларов на эти цели. Более того, по расчетам бюджетного управления американского конгресса, траты на ядерные силы страны в период с 2023 по 2032 годы оценивают в 756 миллиардов долларов. Стремление американских властей наращивать свой ядерный потенциал является следствием ряда факторов. Во-первых, США значительно уступают России по арсеналу средств стратегического сдерживания, что традиционно является поводом для стресса среди американских политиков. Во-вторых, США сильно обеспокоены активным ростом возможностей Китая. Белый дом открыто обвиняет Пекин в том, что КНР активно инвестирует в развитие собственных стратегических вооружений. Причем США прямо увязывают подобную динамику с отсутствием соглашения между двумя странами, аналогичного российско-американскому ДСНВ. НАДЕЖДА НА ДИАЛОГ В результате США в настоящее время оказались не в состоянии соперничать с Россией и Китаем по объему стратегических вооружений. Перспектива непродления ДСНВ с Москвой, участие в котором РФ и так приостановила, а также отсутствие схожего инструмента сдерживания с Пекином становятся угрозой для Вашингтона, которая может вынужденно будет толкать администрацию на уступки. С учетом глобальной конкуренции, становится очевидным интерес возглавляемой демократами администрации, частью которой является и Харрис, не только к заключению подобного договора с Китаем, но и к новой сделке с Россией. Что касается позиции Трампа, то он, как и Харрис, открыто не комментировал перспективы продления российско-американского договора СНВ-III. Вместе с тем бывший президент США признает ядерное оружие главной угрозой как для своей страны, так и для всего мира в отличие от Байдена, который считает риском номер один изменение климата. Трамп подчеркивает и необходимость сделать так, чтобы ядерное оружие больше никогда не использовалось. В контексте глобальной гонки вооружений Трамп также убежден, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии догнать США по объему ядерного арсенала, что наряду с продолжающимся развитием российского потенциала может указывать на заинтересованность республиканца добиваться ограничивающих сделок и с Москвой, и с Пекином. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html

https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html

https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

https://ria.ru/20241004/bayden-1976345508.html

https://ria.ru/20241007/preduprezhdeniya-1976670487.html

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