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Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 07.10.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО около 9.00 мск уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:34
2024-10-07T10:34
2024-10-07T11:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 9.00 мск уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Седьмого октября 2024 года около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью